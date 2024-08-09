Науковці виявили, що сплеск захворюваності на рак серед молоді пов'язаний з мікропластиком

Нещодавнє дослідження виявило тривожне зростання захворюваності на рак серед молодого покоління, що спонукало вчених дослідити різні фактори ризику, в тому числі потенційну роль всюдисущого мікропластику.

Нове дослідження, опубліковане в The Lancet, показало, що у молодих людей все частіше діагностують різні види раку. Дослідники з Американського онкологічного товариства проаналізували дані понад 23 мільйонів людей, у яких було діагностовано 35 видів раку в період з 2000 по 2019 рік, а також понад 7 мільйонів осіб, які померли від 25 видів раку.

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Отримані дані свідчать про значне зростання захворюваності на рак серед молодших когорт, особливо на рак тонкого кишечника, нирок, підшлункової залози, печінки та жовчних шляхів.

Дослідження виявило, що рівень захворюваності на рак серед чоловіків і жінок, народжених у 1990 році, у два-три рази вищий, ніж серед тих, хто народився у 1955 році. Зокрема, жінки, народжені в 1990 році, мали вищий рівень захворюваності на рак печінки та жовчних проток.

І навпаки, деякі види раку, такі як рак молочної залози та рак товстої кишки, зменшилися у старших когортах, але збільшилися у молодих людей.

Фактори ризику

Дослідження наголошує на необхідності виявлення та усунення основних факторів ризику, що сприяють підвищеному ризику захворювання на рак у молодих поколінь. Передбачається, що такі фактори, як ожиріння, дієта та антибіотики, відіграють певну роль.

Крім того, у дослідженні згадуються "хімічні речовини поширені в довкіллі", які, ймовірно, включають мікропластик, як серйозну проблему.

Мікропластик може бути серйозною проблемою

Мікропластик, який став повсюдно поширеним у довкіллі, як підозрюють, сприяє зростанню рівня захворюваності на рак серед молодих людей. Часточки мікропластику навіть були знайдені в людських тканинах, в тому числі в тестикулах, що викликає тривогу щодо його потенційного впливу на здоров'я.

Дослідження Університету Тафтса в Массачусетсі минулого року показало, що мікропластик може викликати запальні реакції в клітинах кишківника людини, що потенційно може призвести до таких захворювань, як рак.

Ці висновки загострюють нагальну потребу в подальших дослідженнях впливу мікропластику та інших хімічних речовин на здоров'я людини.

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Що кажуть науковці

Враховуючи нову інформацію, все частіше лунають заклики до більш ранньої діагностики раку серед молоді. Підвищення обізнаності та раннє виявлення можуть мати вирішальне значення для пом'якшення впливу цієї прихованої загрози на молоде населення.