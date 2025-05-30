Міністр охорони здоров'я США опублікував звіт з посиланнями на фейкові дослідження, вигадані ШІ

Скандальний звіт, представлений міністром охорони здоров'я Робертом Кеннеді-молодшим, виявився нашпигованим неіснуючими дослідженнями й помилковими цитатами, які мають усі ознаки вигадок генеративного штучного інтелекту.

Штучний інтелект і фальшиві джерела

Минулого тижня Роберт Френсіс Кеннеді-молодший, який обіймає посаду міністра охорони здоров'я США, представив публіці звіт спеціальної комісії, названої "Зробимо Америку знову здоровою" (MAHA). Документ одразу ж розкритикували за псевдонаукові твердження, зокрема про шкідливість мобільного випромінювання та "надмірну медикаментозність дітей". Однак на тому все не скінчилося, оскільки згодом з’ясувалося, що звіт також містить численні посилання на вигадані дослідження, що викликає підозри у використанні генеративного ШІ, повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування освітньої організації NOTUS Інституту журналістики Олбріттона.

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Уважні експерти виявили, що багато цитат у звіті не тільки містять помилки, а й частково або повністю сфабриковані. З понад 500 джерел, зазначених у документі, щонайменше сім виявилися неіснуючими. Частина посилань веде на неактивні сторінки, а деякі твердження у звіті викладено у спотвореній формі – все це є характерними ознаками "галюцинацій" ШІ.

Епідеміологиня Кетрін Кіз, згадана у звіті як співавторка дослідження про тривожність у підлітків, спростувала сам факт існування такого матеріалу. За її словами, вона та її колеги дійсно займалися цією темою, проте не публікували подібної статті в журналі JAMA Pediatrics з вказаною групою авторів або під такою назвою.

Крім того, ще два посилання у звіті, які нібито демонструють вплив реклами медикаментів на збільшення призначень препаратів від СДУГ та антидепресантів для дітей, виявилися повністю вигаданими.

Інші джерела містили значні узагальнення. Наприклад, у випадку дослідження з Техасу, яке проводилося з 2011 по 2015 роки й було зроблене для однієї конкретної території. Однак у звіті MAHA воно подається як репрезентативне для всієї країни у 2025 році. Такий підхід розкритикував сам автор роботи, дитячий пульмонолог Гарольд Фарбер.

Тривожна тенденція

На тлі загальної недовіри до наукових структур за часів адміністрації Трампа, використання генеративного ШІ в офіційних документах набуває особливої загрозливості. Раніше ми вже бачили численні випадки, коли штучний інтелект створював фальшиві цитати у юридичних та наукових матеріалах по всьому світу, однак тепер ця проблема дісталася найвищих державних структур у США.

Кеннеді, який не має належної медичної кваліфікації, під час виступу в Конгресі зізнався, що йому не варто довіряти в медичних питаннях. Його позиція щодо вакцинації також викликає обурення: він неодноразово просував хибні твердження про зв’язок між вакцинами та аутизмом і ставив під сумнів ефективність щеплення від кору, паротиту та краснухи – попри масштабний спалах кору в країні.

Як вважає науковий комунікатор Джо Хенсон, застосування ШІ у формуванні державної політики – це не просто недоречне використання технології, а потенційний інструмент пропаганди. Він вважає, що такі дії демонструють незацікавленість у науці як основі для ухвалення рішень у сфері охорони здоров’я.