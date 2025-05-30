Искусственный интеллект и фальшивые источники

На прошлой неделе Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, занимающий должность министра здравоохранения США, представил публике отчет специальной комиссии, названной "Сделаем Америку снова здоровой" (MAHA). Документ сразу же раскритиковали за псевдонаучные утверждения, в частности о вредности мобильного излучения и "чрезмерной медикаментозности детей". Однако на этом все не закончилось, поскольку впоследствии выяснилось, что отчет также содержит многочисленные ссылки на вымышленные исследования, что вызывает подозрения в использовании генеративного ИИ, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование образовательной организации NOTUS Института журналистики Олбриттона.

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Внимательные эксперты обнаружили, что многие цитаты в отчете не только содержат ошибки, но и частично или полностью сфабрикованы. Из более 500 источников, указанных в документе, по меньшей мере семь оказались несуществующими. Часть ссылок ведет на неактивные страницы, а некоторые утверждения в отчете изложены в искаженной форме – все это является характерными признаками "галлюцинаций" ИИ.

Эпидемиолог Кэтрин Киз, упомянутая в отчете как соавтор исследования о тревожности у подростков, опровергла сам факт существования такого материала. По ее словам, она и ее коллеги действительно занимались этой темой, однако не публиковали подобной статьи в журнале JAMA Pediatrics с указанной группой авторов или под таким названием.

Кроме того, еще две ссылки в отчете, которые якобы демонстрируют влияние рекламы медикаментов на увеличение назначений препаратов от СДВГ и антидепрессантов для детей, оказались полностью вымышленными.

Другие источники содержали значительные обобщения. Например, в случае исследования из Техаса, которое проводилось с 2011 по 2015 годы и было сделано для одной конкретной территории. Однако в отчете MAHA оно подается как репрезентативное для всей страны в 2025 году. Такой подход раскритиковал сам автор работы, детский пульмонолог Гарольд Фарбер.

Тревожная тенденция

На фоне общего недоверия к научным структурам во времена администрации Трампа, использование генеративного ИИ в официальных документах приобретает особую угрозу. Ранее мы уже видели многочисленные случаи, когда искусственный интеллект создавал фальшивые цитаты в юридических и научных материалах по всему миру, однако теперь эта проблема добралась до самых высоких государственных структур в США.

Кеннеди, который не имеет надлежащей медицинской квалификации, во время выступления в Конгрессе признался, что ему не стоит доверять в медицинских вопросах. Его позиция по вакцинации также вызывает возмущение: он неоднократно продвигал ложные утверждения о связи между вакцинами и аутизмом и ставил под сомнение эффективность прививки от кори, паротита и краснухи – несмотря на масштабную вспышку кори в стране.

Как считает научный коммуникатор Джо Хенсон, применение ИИ в формировании государственной политики – это не просто неуместное использование технологии, а потенциальный инструмент пропаганды. Он считает, что такие действия демонстрируют незаинтересованность в науке как основе для принятия решений в сфере здравоохранения.