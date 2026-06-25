2000 нових вакансій: як айтівцям долучитися до цифрової трансформації Сил оборони

Міністерство оборони України розгортає масштабну ІТ-вертикаль у Силах оборони, відкриваючи понад 2000 вакансій для розробників, аналітиків та менеджерів. Нова структура покликана стати технологічним містком між фронтом та інноваціями, забезпечуючи армії асиметричну перевагу над ворогом.

Сучасна війна – це протистояння технологій, де швидкість рішень визначає перемогу. Щоб випередити ворога, Міністерство оборони України запускає масштабну ІТ-вертикаль у Силах оборони та шукає понад 2000 спеціалістів.

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Що таке ІТ-вертикаль і як вона працює?

Це розгалужена мережа військових айтівців на всіх рівнях – від окремого батальйону до Генерального штабу та Міноборони. Їхнє головне завдання – оперативно тестувати, впроваджувати та масштабувати цифрові інструменти безпосередньо на передовій.

В основу проєкту ліг успішний досвід інституту CDTO (Chief Digital Transformation Officer), який раніше цифровізував цивільні міністерства. Тепер цей підхід адаптували під жорсткі вимоги воєнного часу.

Ця реформа є частиною масштабної трансформації українського війська, про яку оголосив Володимир Зеленський. За цей процес відповідає Мстислав Банік, а саму систему будують на основі технологій та даних у трьох доменах – Air-Land-Economy, про що повідомляв Михайло Федоров.

Хто потрібен армії та які вакансії відкриті?

Міноборони шукає як чинних військовослужбовців, так і цивільних фахівців. Цивільні кандидати можуть мобілізуватися або підписати контракт. Головна вимога – реальний досвід в IT або управлінні проєктами. Вік та військове звання не мають значення. Ба більше, цивільні фахівці без звання можуть отримати первинне офіцерське звання "молодший лейтенант" разом із призначенням.

Наразі відкриті такі вакансії:

керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);

проєктний менеджер (Project Manager);

аналітик даних (Data Analyst);

бізнес-аналітик (Business Analyst);

фахівець із супроводження продукту (Product Support);

технічний письменник (Technical Writer).

Ці фахівці стануть містком між військовими на фронті та розробниками софту. Вони збиратимуть потреби бійців, формуватимуть технічні завдання та координуватимуть запуск нових систем.

Які умови служби та як проходить відбір?

Відбір кандидатів проходить у три етапи: первинна співбесіда з HR, технічне інтерв'ю з експертами та фінальна розмова. Кандидати можуть самостійно обрати підрозділ для служби, якщо там є вакантне місце.

Служба проходитиме у структурах Міноборони, Генштабі, апараті Головнокомандувача ЗСУ або у військових частинах (наприклад, у Державній спеціальній службі транспорту). Грошове забезпечення стартує від 23 000 гривень. До цієї суми додаються надбавки за звання, посаду, вислугу років та місце служби.

Ці посади не передбачають безпосередньої участі у бойових діях на передовій. Перед початком роботи всі кандидати пройдуть навчання у військових закладах та на спеціальному факультеті цифрової трансформації в CDTO Campus.

Чому це критично для перемоги?

За прогнозами Центру штучного інтелекту Міноборони (Defense AI Center), найближчими роками війна перейде у формат "битви операційних систем". Головна мета – об'єднати дрони, роботів та розвідку в єдину цифрову мережу, яка миттєво пропонуватиме рішення для бійців та командування.

ШІ вже допомагає ЗСУ планувати операції та аналізувати ракетні удари, але ворог також використовує ці технології. Щоб зберегти перевагу, Україна залучає іноземних партнерів (зокрема Palantir) та розвиває платформу Brave1 Dataroom.

Окрім бойових систем, нові фахівці працюватимуть над подоланням паперової бюрократії. Зокрема, Міноборони розробляє електронний журнал бойових дій, який спростить облік виходів та нарахування виплат, а також кадрову HR-систему на базі ШІ для реформування рекрутингу, повідомляє Бабель.

Створення ІТ-вертикалі дозволить оперативно впроваджувати інновації безпосередньо в окопах. Саме ця технологічна перевага здатна зберегти життя воїнів і змінити хід війни.