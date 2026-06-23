Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, головна перевага цього інструменту – прямий доступ до послуг перевірених приватних компаній, які спеціалізуються на кіберзахисті.

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Що таке Резерв кібербезпеки ЄС?

Це своєрідна "швидка допомога" або елітний загін пожежників у цифровому світі. Йдеться про пул надійних приватних компаній та експертів, які перебувають у постійній готовності. Якщо якась країна зазнає атаки, з якою не може впоратися самостійно, вона викликає цей резерв.

Ініціативу створили в межах Акта про кіберсолідарність ЄС (EU Cyber Solidarity Act), а керує нею Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA).

Як саме європейські фахівці допомагатимуть Україні?

Передбачається, що в межах цього доступу іноземні експерти виконуватимуть цілий спектр завдань. Зокрема, вони допомагатимуть:

зупинити й локалізувати кібератаку;

проаналізувати цифрові загрози;

захистити критично важливу інформацію;

ліквідувати наслідки та відновити роботу уражених систем.

Т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков наголосив, що цей крок свідчить про високий рівень довіри між партнерами. Це безпосередньо вплине на захист цифрових сервісів, якими щодня користуються мільйони українців.

Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен також привітала Україну:

Вітаючи Україну в Резерві кібербезпеки ЄС, ми зміцнюємо нашу колективну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність – наш найбільший актив.

Який шлях пройшла Україна для цієї інтеграції?

Юридичне підґрунтя для цього кроку заклали ще навесні. У березні 2026 року Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про доступ України до Резерву кібербезпеки ЄС. Це рішення відкрило двері до масштабної європейської ініціативи у межах програми "Цифрова Європа".

Доступ до Резерву також сприятиме узгодженню вітчизняних стандартів реагування на кіберінциденти з нормами держав-членів ЄС. Крім того, це відкриває доступ до спеціалізованого навчання, тренінгів і спільних симуляцій кібератак.

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила включення України до Резерву кібербезпеки блоку 15 червня 2026 року, що дозволило активувати екстрену підтримку для реагування на масштабні кіберінциденти.

Паралельно з інтеграцією в європейські структури, Україна активно посилює власну безпеку:

Презентувала свій унікальний досвід протидії кіберзагрозам на міжнародному форумі в Молдові, присвяченому розвитку регіональної кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури.

Служба безпеки України (СБУ) створила розгалужену мережу кіберцентрів для відбиття російських хакерських атак в усіх областях країни.

Важливо! Долучення до Резерву кібербезпеки ЄС – це не просто тимчасовий захід захисту, а формування основи для довгострокового партнерства. В умовах постійних кібератак з боку Росії, розбудова спільної з Європою архітектури безпеки є критично важливою. Це гарантує, що український цифровий простір стає частиною європейського щита, роблячи державні реєстри, банки та інфраструктуру значно стійкішими до будь-яких цифрових загроз.