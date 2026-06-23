Как сообщает Министерство цифровой трансформации, главное преимущество этого инструмента — прямой доступ к услугам проверенных частных компаний, специализирующихся на кибербезопасности.

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Что такое Резерв кибербезопасности ЕС?

Это своеобразная "скорая помощь" или элитный отряд пожарных в цифровом мире. Речь идет о пуле надежных частных компаний и экспертов, которые находятся в постоянной готовности. Если какая-либо страна подвергается атаке, с которой не может справиться самостоятельно, она задействует этот резерв.

Инициатива была создана в рамках Акта о киберсолидарности ЕС (EU Cyber Solidarity Act), а руководит ею Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA).

Как именно европейские специалисты будут помогать Украине?

Предполагается, что в рамках этой инициативы иностранные эксперты будут выполнять целый спектр задач. В частности, они будут помогать:

остановить и локализовать кибератаку;

проанализировать цифровые угрозы;

защитить критически важную информацию;

ликвидировать последствия и восстановить работу пострадавших систем.

И. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков подчеркнул, что этот шаг свидетельствует о высоком уровне доверия между партнерами. Это напрямую повлияет на защиту цифровых сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы украинцев.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен также поздравила Украину:

Приветствуя Украину в Резерве кибербезопасности ЕС, мы укрепляем нашу коллективную оборону и подтверждаем принцип солидарности, который лежит в основе цифрового будущего Европы. В то время, когда кибератаки представляют постоянную угрозу, наше единство — наш главный актив.

Какой путь прошла Украина для этой интеграции?

Юридическая основа для этого шага была заложена еще весной. В марте 2026 года Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения о доступе Украины к Резерву кибербезопасности ЕС. Это решение открыло путь к масштабной европейской инициативе в рамках программы "Цифровая Европа".

Доступ к Резерву также будет способствовать согласованию отечественных стандартов реагирования на киберинциденты с нормами государств-членов ЕС. Кроме того, это открывает доступ к специализированному обучению, тренингам и совместным симуляциям кибератак.

Совет Европейского Союза окончательно одобрил включение Украины в Резерв кибербезопасности блока 15 июня 2026 года, что позволило активировать экстренную поддержку для реагирования на масштабные киберинциденты.

Параллельно с интеграцией в европейские структуры Украина активно укрепляет собственную безопасность:

презентовала свой уникальный опыт противодействия киберугрозам на международном форуме в Молдове, посвященном развитию региональной киберустойчивости и защите критической инфраструктуры.

Служба безопасности Украины (СБУ) создала разветвленную сеть киберцентров для отражения российских хакерских атак во всех областях страны.

Важно! Присоединение к Резерву кибербезопасности ЕС — это не просто временная мера защиты, а формирование основы для долгосрочного партнерства. В условиях постоянных кибератак со стороны России создание совместной с Европой архитектуры безопасности имеет критически важное значение. Это гарантирует, что украинское цифровое пространство станет частью европейского щита, делая государственные реестры, банки и инфраструктуру значительно более устойчивыми к любым цифровым угрозам.