Мінцифра створює стратегію розвитку ШІ в Україні і ви можете долучитися до її формування

Міністерство цифрової трансформації України працює над Стратегією розвитку штучного інтелекту (ШІ) до 2030 року. Цей документ визначить, як держава інтегруватиме ШІ у ключові сфери життя, такі як державне управління, оборона, економіка, медицина, інфраструктура та освіта.

Стратегія також проаналізує поточний стан ШІ-екосистеми в Україні та світі, виокремить сильні та слабкі сторони української сфери штучного інтелекту, інформує 24 Канал.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що штучний інтелект впливає на кожну сферу життя держави, трансформує освіту, оборону та інші галузі. З огляду на це Україна має чітко визначити свій шлях у цій сфері.

Ми працюємо над Стратегією розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Вона стане дорожньою картою, як держава інтегруватиме AI у державне управління, медицину, економіку, безпеку, освіту і як штучний інтелект може змінити ці сфери. Опитування щодо Стратегії допоможе нам врахувати реальні потреби суспільства і сформувати політику у напрямі ШІ, яка відкриватиме нові можливості для бізнесу і держави,

– пояснив Федоров.

Як долучитися до формування стратегії?

Щоб створити дієвий документ, який відповідатиме викликам і потребам українського суспільства, Мінцифра запустила опитування. Кожен охочий може поділитися своїми ідеями щодо застосування штучного інтелекту в різних сферах.

Усі пропозиції будуть розглянуті та враховані під час роботи над стратегією. В опитуванні можна вказати:

Ризики, пов’язані із ШІ, які викликають найбільше занепокоєння.

Труднощі, з якими ви стикаєтеся під час використання ШІ.

Цілі, які мають стояти перед державою та конкретними галузями у сфері ШІ.

Пріоритетні напрями інтеграції ШІ в Україні.

Опитування доступне для проходження як індивідуально, так і від імені організацій – бізнесу, державних органів, громадських організацій тощо. Взяти участь можна українською або англійською мовами до 10 липня 2025 року включно. Стратегію планують представити восени 2025 року.

При формуванні стратегії нам важливо знати, як громадяни, бізнеси, державні установи, науковці, освітяни вже взаємодіють з AI, які бачать виклики та очікування від цієї технології. Ці дані допоможуть розробити максимально актуальну стратегію, побудовану на реальному досвіді українців,

– наголосив Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

Основа для стратегії та міжнародна співпраця

Стратегія розвитку ШІ розробляється в межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року. Наразі опубліковано документ "Аналіз секторального напряму та первинне бачення розвитку сфери ШІ", який визначає ключові пріоритети розвитку штучного інтелекту в Україні та описує напрями його впровадження в стратегічні сектори, такі як публічне управління, медицина, освіта, оборона, кібербезпека та бізнес.

Цей аналіз стане основою для створення остаточної стратегії, яка базуватиметься на реальних потребах суспільства, сучасних викликах і міжнародній експертизі.

"Впровадження ШІ є надзвичайно важливим для модернізації державних процесів, підвищення ефективності управління та зміцнення економічної стабільності. Це дасть змогу Україні ще більш оперативно реагувати на глобальні виклики й забезпечувати конкурентоспроможність на світовій арені. Завдяки міжнародній співпраці та сприянню розвитку українськомовних ШІ-продуктів ми формуємо потужну технологічну екосистему, яка допоможе зміцнити цифровий суверенітет України й зробити її лідером ШІ-інновацій у світі", – зазначила Валерія Іонан, радниця Віцепрем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Довідка! Розробка стратегії відбувається спільно з Digital Nation OÜ (Естонія) за підтримки Естонського центру міжнародного співробітництва та розвитку (ESTDEV), а також проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev.