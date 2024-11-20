Компанію Google змусять продати один із головних її продуктів

Регуляторні органи переслідують великі корпорації активніше, ніж будь-коли раніше, щоб гарантувати, що антимонопольне законодавство не порушується. Метою цих заходів є заохочення здорової конкуренції та її підтримка. Google – не перша й не остання компанія, яка пройшла через численні розслідування. Остання така справа закінчилася тим, що її визнали монополістом.

Задля усунення цієї монополії на ринку цифрових технологій регуляторам потрібно було придумати, який із продуктів від'єднати від компанії. Основний і найбільший її заробіток – це пошукова система, тож ця частина бізнесу завжди була в безпеці. Хтось пропонував відрізати від неї рекламний підрозділ AdWords, а хтось хотів позбавити компанію впливу на ОС Android. Схоже, зараз ситуація дещо прояснилася і ми нарешті знаємо, з чим Google доведеться попрощатися, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

Раніше Суд США визнав незаконною монополію Google на ринку пошуку, що буде далі з компанією

Як це буде

Згідно з останніми свідченнями, Міністерство юстиції США вважає, що утримання Google на ринку пошуку перевищує допустимі межі. З огляду на це, представники влади планують попросити федерального суддю змусити технічного гіганта продати браузер Chrome, котрий досі є найпопулярнішим браузером у світі. Запустивши його у 2008 році й міцно інтегрувавши з пошуковою системою Google, компанія змогла залучити до нього 3,4 мільярда користувачів. Урядові юристи стверджують, що його використання для перехресного просування продуктів Google є одним із факторів, які дозволяють дедалі більше нарощувати монополію.

Представники Міністерства юстиції також хочуть змусити Google відокремити операційну систему Android від інших своїх продуктів, включаючи Пошук і магазин мобільних додатків Google Play, які зараз "продаються в комплекті", але не будуть змушувати повністю її продавати. Це включатиме, ймовірно, припинення практики встановлення пошукової системи за замовчуванням і магазину додатків за замовчуванням.

Лі-Енн Малхолланд, віцепрезидентка Google з регуляторних питань, звинуватила уряд у тому, що він продовжує "просувати радикальну політику, що виходить далеко за рамки правових аспектів у цій справі". Вона також сказала, що "уряд, який таким чином ставить свій палець на шальки терезів, завдасть шкоди споживачам, розробникам і американському технологічному лідерству саме в той момент, коли воно найбільше потрібне".

Що ще

Інша вимога полягає в тому, що компанія повинна ділитися більшою кількістю інформації з рекламодавцями і "давати їм більше контролю над тим, де з'являється їхня реклама".

і "давати їм більше контролю над тим, де з'являється їхня реклама". Не забули й про штучний інтелект. Чиновники рекомендуватимуть компанії "надати сайтам більше можливостей для запобігання використанню їхнього контенту продуктами штучного інтелекту Google". Таким чином спробують обмежити взаємодію Gemini AI з контентом в інтернеті . Цей крок явно буде антиконкурентним відносно Google, враховуючи, що такі розробники, як OpenAI, Microsoft, Anthropic, Perplexity та інші не матимуть цих обмежень на контент. Фактично це змусить Gemini відставати від усіх інших.

. Цей крок явно буде антиконкурентним відносно Google, враховуючи, що такі розробники, як OpenAI, Microsoft, Anthropic, Perplexity та інші не матимуть цих обмежень на контент. Фактично це змусить Gemini відставати від усіх інших. Нарешті, як повідомляється, регулятори наполягатимуть на "забороні ексклюзивних контрактів, які були в центрі справи проти Google".

Хто купить Chrome

Потенційний продаж Chrome також викликав низку запитань про те, хто придбає браузер. Багато хто припускає, що OpenAI може отримати значну вигоду від інтеграції та допомогти більш міцно закріпитися в індустрії.

Відокремлення Chrome від Google змінило б всю індустрію, але поки одні голосують за цей крок, інші попереджають, що це може потенційно прокласти шлях для неамериканських конкурентів, які "захоплять владу".

Google чинить опір цим пропозиціям і повторює, що вони принесуть більшу шкоду споживачам і розробникам.