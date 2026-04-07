Люди вперше за 50 років облетіли Місяць – тепер екіпаж Artemis 2 повертається додому

Місія Artemis 2 успішно виконала обліт Місяця, встановивши новий рекорд відстані від Землі. Астронавти вперше за десятиліття побачили далеку сторону супутника, зафіксували унікальні наукові дані та навіть спостерігали унікальне повне сонячне затемнення, яке видно лише з космосу.

Місія Artemis 2 стала першою з часів Apollo 17, коли люди покинули низьку навколоземну орбіту та вирушили до Місяця. Корабель Orion із символічною назвою Integrity стартував 1 квітня, а вже 6 квітня екіпаж здійснив історичний обліт супутника Землі, повідомляє Space.com.

На борту перебували астронавти Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch та канадець Jeremy Hansen. Під час польоту вони встановили новий рекорд – віддалилися від Землі більш ніж на 406 тисяч кілометрів, перевершивши досягнення місії Apollo 13.

Рід Вайзман спостерігає за Місяцем під час шостого дня польоту / Фото NASA

Обліт Місяця тривав майже сім годин і став не просто видовищною подією, а й важливою науковою місією. Астронавти працювали за детальним планом, вивчаючи поверхню супутника, включно з гігантським кратером Басейн Орієнтале – одним із найменш досліджених регіонів.

Людське око, як наголошували раніше у NASA, здатне помічати нюанси кольору й текстури, які можуть вислизати від камер. Під час обльоту екіпаж використовував 32 камери, частина яких була встановлена на кораблі, а інші – ручні. Водночас не обійшлося без емоцій: астронавти зізнавалися, що відчули сильне захоплення, спостерігаючи Місяць із такої відстані.

Таким Місяць людство не бачило понад 50 років / Фото NASA

Що тепер?

Після завершення обльоту корабель автоматично взяв курс назад до Землі за так званою "вільною траєкторією повернення", яка не потребує значних витрат палива. Очікується, що капсула приводниться біля узбережжя Каліфорнії 10 квітня. Ця місія стала не лише рекордною, а й першим етапом підготовки до наступних місій програми Artemis.

У найближчі кроки NASA планує нові польоти: ще одну тестову місію Artemis 3 та висадку людей на південному полюсі Місяця в рамках Artemis 4. Після цього на людство чекає масштабний та амбітний проєкт побудови постійної бази на природному супутнику Землі.