Саудівська Аравія планує перевозити людей на "літаючих" електричних човнах

Саудівська Аравія перевозитиме людей по своєму пустельному мегаполісу на електричних човнах, які створюють ілюзію польоту. Перші кроки до реалізації вже зроблені: країна придбала вісім нових електричних поромів P-12 шведської компанії Candela. Як вони працюють?

Як це працює

Електричні човни Candela відомі не лише своєю високою ефективністю, а й тим, як вони її досягають. Candela використовує керовані комп'ютером підводні крила, щоб автоматично піднімати свої човни над водою – так вони подорожують швидше завдяки меншому опору води й на більші відстані завдяки тому, що батареї працюють набагато довше.

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Компанія починала зі швидкісних катерів для любителів активного відпочинку, але з того часу розширила свою діяльність до комерційних суден, застосувавши свою технологію і дизайн до "літаючих" поромів різних розмірів.



Човни від компанії Candela / Фото Candela

P-12 розроблений для створення водних транспортних систем з нульовим рівнем викидів, які мають значні переваги над традиційними водними перевезеннями,

– каже Густав Хассельског, генеральний директор і засновник Candela.

Переваги

На відміну від застарілих систем з великими, повільними та неефективними в енергетичному плані традиційними поромами, Candela P-12 – це менший та швидший транспортний засіб, що дозволяє пасажирам здійснювати набагато частіші відправлення та швидші подорожі.

Човен не лише зменшує енергію, необхідну для комерційних поромних систем, але й пропонує набагато більш плавну та комфортну подорож, навіть на неспокійній воді.

Завдяки тому, що судно не розгойдується і не розбивається об хвилі, навіть пасажири, схильні до морської хвороби, відчувають себе комфортно під час подорожі.

"Короткий час очікування, швидке сполучення і дуже приємний досвід без навантаження на навколишнє середовище у вигляді хвиль, викидів і шуму зроблять революцію в тому, як ми подорожуємо на воді", – додав Хассельског.

Candela P-12 – це модель, яку Саудівська Аравія планує використовувати у своєму пустельному мегаполісі NEOM, що зараз будується вздовж Червоного моря. Місто вже придбало вісім P-12, що є найбільшим комерційним замовленням в історії Candela. Очікується, що судна будуть доставлені з наступного року. Всі повсякденні потреби та послуги в місті будуть на відстані короткої подорожі на поромі.

P-12 був вперше спущений на воду минулого року і також почне працювати як частина системи громадського транспорту Стокгольма пізніше цього року.