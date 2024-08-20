Как это работает

Электрические лодки Candela известны не только своей высокой эффективностью, но и тем, как они ее достигают. Candela использует управляемые компьютером подводные крылья, чтобы автоматически поднимать свои лодки над водой – так они путешествуют быстрее благодаря меньшему сопротивлению воды и на большие расстояния благодаря тому, что батареи работают гораздо дольше.

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Компания начинала со скоростных катеров для любителей активного отдыха, но с тех пор расширила свою деятельность до коммерческих судов, применив свою технологию и дизайн к "летающим" паромам разных размеров.



Лодки от компании Candela / Фото Candela

P-12 разработан для создания водных транспортных систем с нулевым уровнем выбросов, которые имеют значительные преимущества над традиционными водными перевозками,

– говорит Густав Хассельског, генеральный директор и основатель Candela.

Преимущества

В отличие от устаревших систем с большими, медленными и неэффективными в энергетическом плане традиционными паромами, Candela P-12 – это меньший и быстрый транспортное средство, что позволяет пассажирам осуществлять гораздо более частые отправления и быстрые путешествия.

Лодка не только уменьшает энергию, необходимую для коммерческих паромных систем, но и предлагает гораздо более плавное и комфортное путешествие, даже на неспокойной воде.

Благодаря тому, что судно не раскачивается и не разбивается о волны, даже пассажиры, склонные к морской болезни, чувствуют себя комфортно во время путешествия.

"Короткое время ожидания, быстрое сообщение и очень приятный опыт без нагрузки на окружающую среду в виде волн, выбросов и шума произведут революцию в том, как мы путешествуем на воде", – добавил Хассельског.

Candela P-12 – это модель, которую Саудовская Аравия планирует использовать в своем пустынном мегаполисе NEOM, который сейчас строится вдоль Красного моря. Город уже приобрел восемь P-12, что является крупнейшим коммерческим заказом в истории Candela. Ожидается, что суда будут доставлены со следующего года. Все повседневные потребности и услуги в городе будут на расстоянии короткого путешествия на пароме.

P-12 был впервые спущен на воду в прошлом году и также начнет работать как часть системы общественного транспорта Стокгольма позже в этом году.

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