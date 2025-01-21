Нова теорія формування Місяця заперечує все, що ми раніше знали, і вона має міцні докази

Дослідники виявили, що Місяць, імовірно, походить із мантії Землі, а не від зіткнення з протопланетою Тея, як вважалося раніше. Крім того, результати свідчать, що вода на нашій планеті могла існувати з самого початку, кидаючи виклик теоріям про те, що вона була доставлена ​​в результаті пізніших метеоритних ударів

Відкриття походження Місяця та ранньої води на Землі

Однією з домінуючих сьогодні теорій є те, що наш єдиний супутник утворився після масивного зіткнення щойно народженої Землі з протопланетою під назвою Тея. Частина уламків після цього зіткнення нібито занурилась у земну мантію, а решта була відкинула в космос, де згодом збилась у нове космічне тіло, Місяць. Однак нові дані свідчать про те, що Місяць утворився переважно з матеріалу, викинутого з мантії Землі, з мінімальним складом від Теї, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю в PNAS.

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Щоб дійти своїх висновків, дослідники проаналізували ізотопи кисню в 14 місячних зразках і провели 191 вимірювання земних мінералів. Ізотопи — це різні форми одного і того ж елемента, що відрізняються лише масою ядра.

Команда використовувала вдосконалену версію методу під назвою "лазерне фторування", який витягує кисень зі зразків гірських порід за допомогою лазера. Їхній аналіз виявив надзвичайно близький збіг між зразками Землі та Місяця за певним ізотопом, відомим як кисень-17. Ця вражаюча схожість давно спантеличує вчених, які навіть винайшли термін "ізотопна криза", щоб описати складність її пояснення.

Роль Теї у формуванні Місяця може бути переоцінена

Одне з пояснень полягає в тому, що Тея втратила свою кам'янисту мантію під час попередніх зіткнень, і лише потім врізалася в ранню Землю у вигляді металевого гарматного ядра. Якби це було так, Тея сьогодні була б частиною ядра Землі, а Місяць утворився б з викинутого матеріалу з мантії Землі. Це пояснює схожість складу Землі та Місяця,

– каже професор Андреас Пак з Центру геонаук Геттінгенського університету.

Історія земної води

Дослідження також підтверджує ідею про те, що вода могла бути присутня на Землі набагато раніше, ніж вважалося. Згідно з поширеним припущенням, вода потрапила на Землю лише після утворення Місяця через серію подальших зіткнень. Оскільки Земля піддавалася цим зіткненням набагато частіше, ніж Місяць, між ізотопами кисню також повинна бути помітна різниця – залежно від походження матеріалу, що зіткнувся з Землею.

Однак, оскільки нові дані показують, що це не так, багато типів метеоритів можна виключити як причину наповнення Землі водою.