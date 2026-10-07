Учені досі спостерігають за міжзоряною кометою 3I/ATLAS: останнє відкриття їх здивувало

Астрономи зафіксували вкрай дивну поведінку міжзоряного мандрівника, який не так давно завітав у наші космічні околиці. Спостереження за рідкісною кометою показали, що процеси в її надрах суттєво відрізняються від звичних об'єктів Сонячної системи.

Аномальна швидкість газового шлейфу

Унікальний космічний об'єкт 3I/ATLAS став лише третім відомим міжзоряним тілом в історії спостережень після знаменитих 1I/'Оумуамуа та 2I/Борисова. Дослідники за допомогою спектрографа VIRUS на телескопі Гоббі-Еберлі в Техасі простежили потік газу на відстань понад 85 тисяч кілометрів від ядра комети й виявили, що він рухається приблизно вдвічі повільніше за типові комети на такій самій відстані від Сонця, пише Sci.News.

Вивчаючи 3I/ATLAS, ми сподіваємося дізнатися про умови в рідній планетній системі цього об'єкта або про його тривалу міжзоряну подорож,

– прокоментувала докторка астрономії Аніта Кокран.

Астрономи відкрили цю комету в липні 2025 року завдяки фінансованій NASA системі телескопів ATLAS у Чилі, коли гість наближався з боку сузір'я Стрільця. Під час описаних у дослідженні спостережень комета перебувала на відстані 2,03 астрономічних одиниць від Сонця та 1,83 астрономічних одиниць від Землі.

У її шлейфі виявили звичні молекули ціаногену, тривуглецю, метилідину та дивуглецю, проте моделі їхнього поширення показали приблизно удвічі меншу швидкість витоку, ніж та, яку спостерігають у типових кометах на тій самій відстані від Сонця. Науковці припускають, що потік сповільнює важкий газ, перенасичений діоксидом вуглецю.

Ще більшою загадкою для авторів стала наявність у спектрі надзвичайно сильних ліній нейтрального заліза та нікелю в металевій формі, які виходять безпосередньо з ядра. Попри очікування науковців, температура поверхні на такій відстані від Сонця занадто низька, щоб випаровувати ці метали.

Дослідники підкреслюють, що тривале блукання у міжзоряному середовищі робить поверхню таких тіл міцною та збагаченою металами. Оскільки комети є залишками формування планетних систем у зоряних скупченнях, мільйони подібних уламків можуть вільно мандрувати Галактикою та періодично перетинати Сонячну систему.