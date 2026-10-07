Аномальная скорость газового шлейфа

Уникальный космический объект 3I/ATLAS стал лишь третьим известным межзвездным телом в истории наблюдений после знаменитых 1I/"Оумуамуа" и 2I/Борисова. Исследователи с помощью спектрографа VIRUS на телескопе Гобби-Эберли в Техасе проследили поток газа на расстояние более 85 тысяч километров от ядра кометы и обнаружили, что он движется примерно в два раза медленнее, чем типичные кометы на таком же расстоянии от Солнца, пишет Sci.News.

Изучая 3I/ATLAS, мы надеемся узнать об условиях в родной планетной системе этого объекта или о его длительном межзвездном путешествии,

– прокомментировала доктор астрономии Анита Кокран.

Астрономы открыли эту комету в июле 2025 года благодаря финансируемой NASA системе телескопов ATLAS в Чили, когда объект приближался со стороны созвездия Стрельца. Во время описанных в исследовании наблюдений комета находилась на расстоянии 2,03 астрономических единиц от Солнца и 1,83 астрономических единиц от Земли.

В ее шлейфе обнаружили привычные молекулы цианогена, триуглерода, метилидина и диуглерода, однако модели их распространения показали примерно вдвое меньшую скорость утечки, чем та, которую наблюдают у типичных комет на том же расстоянии от Солнца. Ученые предполагают, что поток замедляет тяжелый газ, перенасыщенный диоксидом углерода.

Еще большей загадкой для авторов стало наличие в спектре чрезвычайно сильных линий нейтрального железа и никеля в металлической форме, которые исходят непосредственно из ядра. Вопреки ожиданиям ученых, температура поверхности на таком расстоянии от Солнца слишком низкая, чтобы эти металлы испарялись.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Исследователи подчеркивают, что длительное блуждание в межзвездной среде делает поверхность таких тел прочной и обогащенной металлами. Поскольку кометы являются остатками формирования планетных систем в звездных скоплениях, миллионы подобных обломков могут свободно путешествовать по Галактике и периодически пересекать Солнечную систему.