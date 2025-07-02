Науковці дізналися, звідки прилетів третій в нашій історії міжзоряний об’єкт

Астрономи виявили новий міжзоряний об’єкт, який рухається через Сонячну систему з величезною швидкістю. Названий 3I/ATLAS, він є лише третім підтвердженим відвідувачем із зовнішнього космосу. Звідки ж він узявся?

Де народився 3I/ATLAS

Унікальний космічний гість, якого спочатку називали "A11pl3Z", тепер отримав офіційне позначення 3I/ATLAS, де "I" означає "interstellar" – міжзоряний. Таким чином попередні сумніви тепер розвіяні й можна впевнено говорити про нього як про дійсно чужорідний для нашої системи об'єкт. Зараз він мчить через зовнішні межі Сонячної системи, викликаючи неабиякий інтерес у астрономів усього світу, пише 24 Канал з посиланням на New York Times.

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3I/ATLAS наразі перебуває між орбітами астероїдного поясу та Юпітера, за мільйони кілометрів від Сонця. Вчені оцінюють його відстань до зорі як приблизно чотири з половиною відстані від Землі до Сонця.

Як зазначив Пол Чодас, директор Центру вивчення навколоземних об’єктів у Лабораторії реактивного руху NASA, якщо простежити траєкторію 3I/ATLAS назад, здається, що він прибув до нас із центру Чумацького Шляху. Це ще більше посилює інтерес учених до об'єкта, оскільки ми вже багато років намагаємося дізнатись, що відбувається в центрі нашої галактики, але через її форму і наше розташування, зробити це дуже важко. Якщо людству вдасться організувати повноцінні спостереження за 3I/ATLAS, це може дати нам чимало цінних даних про те, що відбувається та які умови в центрі нашої рідної галактики і, ймовірно, в інших подібних.



Так зараз виглядає з Землі 3I/ATLAS / Фото Девід Ранкін/Catalina Sky Survey

Це лише третій підтверджений міжзоряний об’єкт, який потрапив у межі впливу нашого Сонця:

Першим був знаменитий Oumuamua, виявлений у 2017 році, що вразив учених своєю подовженою формою.

Другим став кометний об’єкт Borisov, який почав розпадатися на частини.

3I/ATLAS, за попередніми даними, також є кометою, що робить його другим відомим "блукаючим" кометним відвідувачем в історії.

Виявлення цього об’єкта стало результатом міжнародної співпраці. Вперше його помітили за допомогою телескопа в Чилі, що входить до системи ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Згодом понад 100 спостережень із телескопів по всьому світу підтвердили його міжзоряне походження, а також виявили ознаки кометної активності.

За словами Чодаса, немає жодних сумнівів у тому, що 3I/ATLAS походить з іншої зоряної системи, адже його швидкість занадто висока для об’єктів Сонячної системи.

Розмір цього космічного мандрівника поки що залишається загадкою. Якби це був кам’яний астероїд, його діаметр мав би становити близько 19 кілометрів, щоб відбивати стільки світла, скільки спостерігають учені зараз. Однак, оскільки це комета, точні розміри визначити складніше через наявність коми – хмари газу та пилу, що утворюється під впливом сонячного тепла, і хвоста, який може сягати величезних розмірів. Наприклад, хвіст комети Borisov у 14 разів перевищував розмір Землі.

На щастя, у вчених буде достатньо часу для вивчення 3I/ATLAS. Очікується, що він досягне найближчої точки до Сонця приблизно 30 жовтня, перебуваючи всередині орбіти Марса. За прогнозами, об’єкт залишатиметься видимим для великих телескопів аж до наступного року, що дає астрономам унікальну можливість дослідити цього міжзоряного гостя.

Найкраща новина в тому, що Землі 3I/ATLAS не загрожує – ми перебуватимемо дуже далеко від комети в момент максимального зближення, фактично по іншу сторону орбітального кола. Об'єкт повинен вилетіти з Сонячної системи, прямуючи майже по прямій лінії.



Траєкторія 3I/ATLAS / Фото Девід Ранкін/Catalina Sky Survey