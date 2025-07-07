Где родился 3I/ATLAS

Уникальный космический гость, которого сначала называли "A11pl3Z", теперь получил официальное обозначение 3I/ATLAS, где "I" означает "interstellar" – межзвездный. Таким образом предыдущие сомнения теперь развеяны и можно уверенно говорить о нем как о действительно чужеродном для нашей системы объекте. Сейчас он мчится через внешние границы Солнечной системы, вызывая большой интерес у астрономов всего мира, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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3I/ATLAS сейчас находится между орбитами астероидного пояса и Юпитера, в миллионах километров от Солнца. Ученые оценивают его расстояние до звезды как примерно четыре с половиной расстояния от Земли до Солнца.

Как отметил Пол Чодас, директор Центра изучения околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения NASA, если проследить траекторию 3I/ATLAS назад, кажется, что что он прибыл к нам из центра Млечного Пути. Это еще больше усиливает интерес ученых к объекту, поскольку мы уже много лет пытаемся узнать, что происходит в центре нашей галактики, но из-за ее формы и нашего расположения, сделать это очень трудно. Если человечеству удастся организовать полноценные наблюдения за 3I/ATLAS, это может дать нам немало ценных данных о том, что происходит и какие условия в центре нашей родной галактики и, вероятно, в других подобных.



Так сейчас выглядит с Земли 3I/ATLAS / Фото Дэвид Ранкин/Catalina Sky Survey

Это лишь третий подтвержденный межзвездный объект, который попал в пределы влияния нашего Солнца:

Первым был знаменитый Oumuamua, обнаруженный в 2017 году, поразивший ученых своей удлиненной формой.

Вторым стал кометный объект Borisov, который начал распадаться на части.

3I/ATLAS, по предварительным данным, также является кометой, что делает его вторым известным "блуждающим" кометным посетителем в истории.

Обнаружение этого объекта стало результатом международного сотрудничества. Впервые его заметили с помощью телескопа в Чили, входящего в систему ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Впоследствии более 100 наблюдений с телескопов по всему миру подтвердили его межзвездное происхождение, а также обнаружили признаки кометной активности.

По словам Чодаса, нет никаких сомнений в том, что 3I/ATLAS происходит из другой звездной системы, ведь его скорость слишком высока для объектов Солнечной системы.

Размер этого космического путешественника пока остается загадкой. Если бы это был каменный астероид, его диаметр должен был бы составлять около 19 километров, чтобы отражать столько света, сколько наблюдают ученые сейчас. Однако, поскольку это комета, точные размеры определить сложнее из-за наличия запятой – облака газа и пыли, образующегося под воздействием солнечного тепла, и хвоста, который может достигать огромных размеров. Например, хвост кометы Borisov в 14 раз превышал размер Земли.

К счастью, у ученых будет достаточно времени для изучения 3I/ATLAS. Ожидается, что он достигнет ближайшей точки к Солнцу примерно 30 октября, находясь внутри орбиты Марса. По прогнозам, объект будет оставаться видимым для больших телескопов вплоть до следующего года, что дает астрономам уникальную возможность исследовать этого межзвездного гостя.

Лучшая новость в том, что Земле 3I/ATLAS не угрожает – мы будем находиться очень далеко от кометы в момент максимального сближения, фактически по другую сторону орбитального круга. Объект должен вылететь из Солнечной системы, направляясь почти по прямой линии.



Траектория 3I/ATLAS / Фото Дэвид Ранкин/Catalina Sky Survey