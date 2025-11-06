Таємнича комета 3I/ATLAS поводиться дивно: вона прискорилася без причини спантеличивши вчених

Астрономи зафіксували вкрай дивну поведінку міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який зараз пролітає через нашу Сонячну систему. Комета, за словами дослідників, демонструє ознаки "негравітаційного прискорення" і це може мати два пояснення.

Перша причина найбільш правдоподібна та логічна – природнє прискорення комети під час польоту, що раніше науковці вже помічали. Однак друге пояснення цілком неочікуване – подейкують, що це може бути викликано роботою двигуна інопланетного корабля. Втім така причина малоймовірна, якщо взагалі не неможлива, розповідає 24 Канал з посиланням на дані Давіде Фарноккіа, інженера з навігації Лабораторії реактивного руху NASA.

Чому 3I/ATLAS поводиться не так, як очікувалося?

На початку липня астрономи помітили загадковий об'єкт, який згодом підтвердили як третього міжзоряного гостя в нашій Сонячній системі та назвали 3I/ATLAS. Минулого тижня він досяг найближчої точки до Сонця, несподівано збільшив яскравість і набув виразного блакитного відтінку.

Гарвардський астроном та одіозний науковець Аві Льоб припускає у своєму блозі на Medium, що найімовірніше пояснення – природне. Об'єкт, який вважають кометою, втрачає значну кількість маси, викидаючи шлейф пилу та газу. Чим інтенсивніше він викидає матеріал, тим сильніший поштовх отримує у протилежному напрямку.

За розрахунками Льоба, об'єкт може втратити до однієї шостої своєї маси, що є дуже суттєвим показником, про що він розповів у інтерв'ю телеканалу NBC. Спостереження за допомогою телескопа ALMA в Чилі зафіксували відхилення траєкторії об'єкта на чотири кутові секунди від очікуваної.

Льоб пояснив дивну поведінку 3I/ATLAS – дивіться відео:

Астроном прогнозує, що така масивна втрата маси має створити великий шлейф газу, який можна буде спостерігати в листопаді та грудні 2025 року, коли об'єкт знову з'явиться з-за Сонця. Ця хмара газу може містити п'ять мільярдів тонн матеріалу або більше. Саме масове випаровування може пояснити і незвичайне збільшення яскравості 3I/ATLAS.

Водночас Льоб не виключає і більш фантастичну версію. Він давно припускав, що 3I/ATLAS може бути величезним інопланетним космічним кораблем. На його думку, негравітаційне прискорення може бути технологічною ознакою роботи внутрішнього двигуна. Це також могло б пояснити, чому об'єкт став блакитнішим за Сонце.

Зазвичай пил робить відбите сонячне світло червонішим, а блакитний колір може свідчити про гарячий двигун або джерело штучного світла. Втім, і для зміни кольору є природне пояснення: це може бути ознакою іонізованого монооксиду вуглецю, характерного для звичайної комети.

Тут слід пояснити, що Аві Льоб схильний до контроверсійних та вкрай сумнівних з наукового погляду заяв. Він часто це робить для того, щоб привернути увагу до себе та своєї роботи, чим зажив слави одіозного науковця, попри свою фаховість.

Варто зазначити, що зафіксоване прискорення не настільки значне, щоб суттєво змінити траєкторію об'єкта та наблизити його до якоїсь із планет Сонячної системи.

Дослідження Льоба ускладнюються через поточне призупинення роботи уряду. Він досі не отримав від NASA дані, зібрані апаратом Mars Reconnaissance Orbiter під час прольоту об'єкта повз Марс минулого місяця. Астроном вважає неприйнятним приховування наукової інформації, оскільки вона є ключовою для планування подальших спостережень.