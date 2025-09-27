Сонце випустило потужний потік плазми просто в напрямку загадкового міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, що зараз пролітає крізь Сонячну систему. Це рідкісне зіткнення, наслідки якого астрономи ще не встигли оцінити, але очікують побачити результати вже найближчим часом, коли об'єкт наблизиться до Марса.

Подія трапилася на початку тижня – Сонце здійснило корональний викид маси – лютий шквал плазми та магнітних полів – прямо в напрямку міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, розповідає 24 Канал з посиланням на Futurism.

Це надзвичайно рідкісне та цікаве зіткнення, результати якого поки що залишаються спекулятивними, поясню SpaceWeather. Раніше астрономи вже спостерігали, як комети з нашої Сонячної системи взаємодіють із сонячною плазмою.

Наприклад, у квітні 2007 року космічний апарат NASA STEREO A зафіксував, як комета Енке тимчасово втратила свій хвіст після удару "хвилі сонячного матеріалу". Однак ефект був недовгим – за кілька хвилин у комети утворився новий хвіст. Якими були наслідки для 3I/ATLAS, наразі невідомо.

Чим унікальний об'єкт 3I/ATLAS?

Відкритий на початку липня, об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою, рухається Сонячною системою зі швидкістю близько 220 000 кілометрів на годину. Він неодноразово дивував дослідників.

Спостереження показали, що у ньому значно вище співвідношення вуглекислого газу до води, ніж очікувалося. А нещодавно астрономи помітили дивне зелене світіння, яке є не характерним для цього об'єкта.

Гарвардський астрофізик Аві Льоб також звернув увагу на його дивну траєкторію, яка проходить підозріло близько до Юпітера, Марса та Венери.

Очікується, що наступного тижня об'єкт пролетить всього за 2,69 мільйона кілометрів від Марса, що Льоб назвав "дивовижним тонким налаштуванням його шляху". Льоб навіть висував припущення, що об'єкт може бути формою позаземної технології, хоча NASA цю ідею не підтримує.

Наскільки великий цей гість?

3I/ATLAS може бути набагато масивнішим за два попередні відомі міжзоряні об'єкти. За попередніми підрахунками його маса може перевищувати 33 мільярди тонн, а діаметр становити щонайменше 5 кілометрів.

Для порівняння, попередні міжзоряні об'єкти, "Оумуамуа" та комета 2I/Борисов, мали довжину приблизно 0,4 кілометра та 1 кілометр відповідно. Це робить 3I/ATLAS справжнім гігантом у порівнянні з його попередниками.