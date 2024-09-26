Астронавтка, що застрягла на МКС, забрала командування станцією в росіянина

Після всіх проблем, які спіткали Boeing Starliner, астронавти, що на ньому прилетіли до Міжнародної космічної станції, були змушені лишитися в космосі до наступного року, коли їх зможуть звідти забрати на Землю. Серед них є Суні Вільямс, яка неочікувано взяла на себе командування станцією в понеділок.

Деталі

Вільямс склала присягу командира з нагоди початку 72-ї експедиції МКС, замінивши на цій посаді російського космонавта Олега Кононенка. Це вже другий раз, коли Суні Вільямс обіймає цю посаду на борту космічної станції, і це черговий поворот у бурхливій місії астронавтки, яка мала пробути на орбіті лише 8 днів, а не вісім місяців, пише Futurism.

Дивіться також Китай зняв найепічніше відео запуску й катастрофи ракети під час невдалого випробування

Кононенко разом зі своїм земляком Миколою Чубом та астронавткою NASA Трейсі Дайсон полетіли на Землю пізніше того ж дня на борту капсули екіпажу "Союз МС-25", яка приземлилася в Казахстані.

Те, що Вільямс гідно пережила цю невдачу, "свідчить про її характер", каже журналіст Френк Лендімур, адже вона "впоралася зі своєю новою і несподіваною роллю з високою професійністю".

Проблемний Starliner

Вільямс, за іронією долі, вже мала бути вдома. Але коли вона прибула разом з бортінженером Бутчем Вілмором у червні, капсула Boeing Starliner, яка доставила їх туди й мала повернути назад, зіткнулася з купою технічних проблем у програмному забезпеченні та двигунах, а також витоком гелію.

Щоб не ризикувати безпекою своїх астронавтів, керівництво NASA було змушене відправити Starliner назад на Землю без людей на борту, залишивши Вільямс і Вілмора чекати до лютого 2025 року, перш ніж вони зможуть повернутися на шатлі SpaceX.