Як це було

Deep Blue Aerospace запустила свою ракету Nebula-1 у неділю. Це було перше подібне випробування для компанії, під час якого вона спробувала посадити майбутній носій на космодромі Еджин-Баннер у Внутрішній Монголії. Як видно у відео, опублікованому Китайським національним космічним управлінням (CNSA), ракета піднялася на висоту близько 5 кілометрів над землею, але приземлилася невдало, що змусило оголосити випробувальну місію "не зовсім успішною".

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Дрон зняв тестовий політ у яскравих деталях, в результаті чого вийшло кінематографічне двохвилинне відео, наповнене неймовірними краєвидами запуску. Відео сумно закінчується тим, що Nebula-1 падає на посадковий майданчик і спалахує, але навіть ця невдача виглядає досить круто, тож це не була повна втрата.

Драматичне відео нагадує ранні спроби SpaceX протестувати багаторазове використання своїх ракет, у яких навіть вибухи розглядалися як часткові перемоги. Схоже, що Deep Blue Aerospace бере приклад зі SpaceX, використовуючи ці вогняні демонстрації для реклами.

Дивіться запуск і невдалу посадку Nebula-1: відео

Чому ракета впала

Під час спуску ракета неправильно розрахувала висоту посадки, що призвело до передчасного вимкнення двигуна. Залишаючись вертикально орієнтованою, вона врізалася в посадочний майданчик, спричинивши вогняний вибух.

Всього існує 11 основних завдань з перевірки випробувань. У цьому льотному випробуванні 10 з них були успішно завершені, а 1 не було завершено,

– йдеться в заяві Deep Blue Aerospace.



Наслідки пошкоджень, спричинених невдалою спробою приземлення. Ракета не вибухнула повністю, а лише у своїй нижній частині / Фото Deep Blue Aerospace

Що відомо про компанію та її ракету

Deep Blue Aerospace – один із декількох китайських ракетних стартапів, які прагнуть запускати й повертати свої ракети, намагаючись повторити успіх SpaceX з її багаторазовою двоступеневою ракетою Falcon 9.

Раніше цього року китайський стартап Landscape провів своє перше льотне випробування прототипу багаторазового першого ступеня. Ракета піднялася на висоту близько 350 метрів і сіла на відстані близько 2,4 метра від планового місця приземлення.

Nebula-1 має ширину 3,35 метра, що трохи менше, ніж ракета Falcon 9. Після сертифікації ракета зможе виводити на низьку навколоземну орбіту вантажі вагою 2000 кілограмів, а її збільшена версія зможе піднімати 8000 кілограмів.

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX може виводити на низьку навколоземну орбіту близько 25 метричних тонн, а її ракета Falcon Heavy має вантажопідйомність близько 64 метричних тонн.

Ракетна промисловість Китаю набирає обертів після того, як китайський уряд дозволив інвестиції в космічні компанії замість того, щоб обмежити домінування в цій галузі лише державними підприємствами.

Такі компанії, як Deep Blue Aerospace, не гають часу, намагаючись розробити ракети для багаторазового використання, і планують здійснити ще одну спробу випробувального польоту Nebula-1 у листопаді.