Как это было

Deep Blue Aerospace запустила свою ракету Nebula-1 в воскресенье. Это было первое подобное испытание для компании, во время которого она попыталась посадить будущий носитель на космодроме Эджин-Баннер во Внутренней Монголии. Как видно в видео, опубликованном Китайским национальным космическим управлением (CNSA), ракета поднялась на высоту около 5 километров над землей, но приземлилась неудачно, что заставило объявить испытательную миссию "не совсем успешной".

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Дрон снял тестовый полет в ярких деталях, в результате чего получилось кинематографическое двухминутное видео, наполненное невероятными видами запуска. Видео печально заканчивается тем, что Nebula-1 падает на посадочную площадку и вспыхивает, но даже эта неудача выглядит довольно круто, так что это не была полная потеря.

Драматическое видео напоминает ранние попытки SpaceX протестировать многократное использование своих ракет, в которых даже взрывы рассматривались как частичные победы. Похоже, что Deep Blue Aerospace берет пример со SpaceX, используя эти огненные демонстрации для рекламы.

Смотрите запуск и неудачную посадку Nebula-1: видео

Почему ракета упала

Во время спуска ракета неправильно рассчитала высоту посадки, что привело к преждевременному выключению двигателя. Оставаясь вертикально ориентированной, она врезалась в посадочную площадку, вызвав огненный взрыв.

Всего существует 11 основных задач по проверке испытаний. В этом летном испытании 10 из них были успешно завершены, а 1 не было завершено,

– говорится в заявлении Deep Blue Aerospace.



Последствия повреждений, вызванных неудачной попыткой приземления. Ракета не взорвалась полностью, а только в своей нижней части / Фото Deep Blue Aerospace

Что известно о компании и ее ракете

Deep Blue Aerospace – один из нескольких китайских ракетных стартапов, которые стремятся запускать и возвращать свои ракеты, пытаясь повторить успех SpaceX с ее многократной двухступенчатой ракетой Falcon 9.

Ранее в этом году китайский стартап Landscape провел свое первое летное испытание прототипа многоразовой первой ступени. Ракета поднялась на высоту около 350 метров и села на расстоянии около 2,4 метра от планового места приземления.

Nebula-1 имеет ширину 3,35 метра, что немного меньше, чем ракета Falcon 9. После сертификации ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту грузы весом 2000 килограммов, а ее увеличенная версия сможет поднимать 8000 килограммов.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX может выводить на низкую околоземную орбиту около 25 метрических тонн, а ее ракета Falcon Heavy имеет грузоподъемность около 64 метрических тонн.

Ракетная промышленность Китая набирает обороты после того, как китайское правительство разрешило инвестиции в космические компании вместо того, чтобы ограничить доминирование в этой области только государственными предприятиями.

Такие компании, как Deep Blue Aerospace, не теряют времени, пытаясь разработать ракеты для многоразового использования, и планируют осуществить еще одну попытку испытательного полета Nebula-1 в ноябре.