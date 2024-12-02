Новий штучний інтелект захистить ваші фото від технології розпізнавання облич

Модель штучного інтелекту під назвою "Хамелеон" може захистити вас від розпізнавання обличчя в інтернеті завдяки складній цифровій масці. Алгоритм закриває ваше особисте зображення для систем розпізнавання, але при цьому не погіршує якість фото. Як це працює?

Що відомо про цю технологію

Штучний інтелект може стати ключем до приховування ваших особистих фотографій від програмного забезпечення, що без дозволу сканує обличчя, а також від шахраїв, які використовують автоматизацію для пошуку жертв. У новому дослідженні Технологічного університету Джорджії детально описується створення "персоналізованої цифрової маски захисту приватності (P-3)", повідомляє 24 Канал з посиланням на arXiv.

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Якщо говорити коротко, то Chameleon змушує сканери розпізнавати фотографії як такі, що належать комусь іншому.

Обмін даними та аналітика, що зберігає конфіденційність, на кшталт Chameleon, допоможе покращити управління та відповідальне впровадження технологій ШІ, а також стимулюватиме відповідальну науку та інновації,

– вважає провідний автор дослідження Лінг Лю, професор обчислень на основі даних та інтелекту в Школі комп'ютерних наук Технологічного інституту Джорджії.

Системи розпізнавання облич зараз є звичним явищем у повсякденному житті, від поліцейських камер до Face ID в iPhone. Але небажане або несанкціоноване сканування може призвести до того, що кіберзлочинці збиратимуть зображення для афер, шахрайства або переслідування. Вони навіть можуть збирати зображення для створення баз даних, які використовуватимуться для небажаного таргетингу реклами та кібератак.

Хоча маскування зображень не є чимось новим, існуючі системи часто затушовують ключові деталі фотографії або не можуть зберегти зображення реальної якості через навмисне введення цифрових артефактів. Щоб подолати це, дослідники надали Chameleon три специфічні особливості.

Перша — це використання перехресної оптимізації зображень , що дозволяє Chameleon створювати одну P3-маску для кожного користувача й потім накладати її на його зображення, а не генерувати нову маску для кожного нового фото. Це означає, що система штучного інтелекту може забезпечити миттєвий захист, а також більш ефективно використовувати обмежені обчислювальні ресурси. Останнє, ймовірно, буде корисним, якщо Chameleon буде адаптований для використання в таких пристроях, як смартфони.

, що дозволяє Chameleon створювати одну P3-маску для кожного користувача й потім накладати її на його зображення, а не генерувати нову маску для кожного нового фото. Це означає, що система штучного інтелекту може забезпечити миттєвий захист, а також більш ефективно використовувати обмежені обчислювальні ресурси. Останнє, ймовірно, буде корисним, якщо Chameleon буде адаптований для використання в таких пристроях, як смартфони. По-друге, Chameleon включає в себе "оптимізацію сприйняття" . Це означає, що зображення рендериться автоматично, без ручного втручання або налаштування параметрів. Це зберігає візуальну якість захищеного зображення.

. Це означає, що зображення рендериться автоматично, без ручного втручання або налаштування параметрів. Це зберігає візуальну якість захищеного зображення. Третя особливість — посилення P3-маски, щоб вона була достатньо надійною, щоб протистояти навіть досі невідомим моделям розпізнавання облич. Це досягається шляхом інтеграції так званого "фокусного навчання" у процес створення маски. Завдяки цьому модель є готовою до того, що може зіткнутися з великою різноманітністю методів сканування й зуміє під них підлаштуватися. Іншими словами, використовується техніка машинного навчання, яка поєднує прогнози декількох моделей для підвищення точності алгоритму.

Розробники кажуть, що обличчями все не обмежиться. Вони також хочуть застосовувати свою модель на інших зображеннях, щоб захистити їх від генеративних моделей штучного інтелекту й перешкодити їм збирати дані для свого навчання.