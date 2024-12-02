Новый искусственный интеллект защитит ваши фото от технологии распознавания лиц

Модель искусственного интеллекта под названием "Хамелеон" может защитить вас от распознавания лица в интернете благодаря сложной цифровой маске. Алгоритм закрывает ваше личное изображение для систем распознавания, но при этом не ухудшает качество фото. Как это работает?

Что известно об этой технологии

Искусственный интеллект может стать ключом к сокрытию ваших личных фотографий от программного обеспечения, что без разрешения сканирует лицо, а также от мошенников, которые используют автоматизацию для поиска жертв. В новом исследовании Технологического университета Джорджии подробно описывается создание "персонализированной цифровой маски защиты приватности (P-3)", сообщает 24 Канал со ссылкой на arXiv.

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Если говорить коротко, то Chameleon заставляет сканеры распознавать фотографии как такие, принадлежащие кому-то другому.

Обмен данными и аналитика, сохраняющая конфиденциальность, вроде Chameleon, поможет улучшить управление и ответственное внедрение технологий ИИ, а также стимулировать ответственную науку и инновации,

– считает ведущий автор исследования Линг Лю, профессор вычислений на основе данных и интеллекта в Школе компьютерных наук Технологического института Джорджии.

Системы распознавания лиц сейчас являются привычным явлением в повседневной жизни, от полицейских камер до Face ID в iPhone. Но нежелательное или несанкционированное сканирование может привести к тому, что киберпреступники будут собирать изображения для афер, мошенничества или преследования. Они даже могут собирать изображения для создания баз данных, которые будут использоваться для нежелательного таргетинга рекламы и кибератак.

Хотя маскировка изображений не является чем-то новым, существующие системы часто затушевывают ключевые детали фотографии или не могут сохранить изображение реального качества из-за умышленного введения цифровых артефактов. Чтобы преодолеть это, исследователи предоставили Chameleon три специфические особенности.

Первая — это использование перекрестной оптимизации изображений , что позволяет Chameleon создавать одну P3-маску для каждого пользователя и затем накладывать ее на его изображение, а не генерировать новую маску для каждого нового фото. Это означает, что система искусственного интеллекта может обеспечить мгновенную защиту, а также более эффективно использовать ограниченные вычислительные ресурсы. Последнее, вероятно, будет полезным, если Chameleon будет адаптирован для использования в таких устройствах, как смартфоны.

, что позволяет Chameleon создавать одну P3-маску для каждого пользователя и затем накладывать ее на его изображение, а не генерировать новую маску для каждого нового фото. Это означает, что система искусственного интеллекта может обеспечить мгновенную защиту, а также более эффективно использовать ограниченные вычислительные ресурсы. Последнее, вероятно, будет полезным, если Chameleon будет адаптирован для использования в таких устройствах, как смартфоны. Во-вторых, Chameleon включает в себя "оптимизацию восприятия" . Это означает, что изображение рендерится автоматически, без ручного вмешательства или настройки параметров. Это сохраняет визуальное качество защищенного изображения.

. Это означает, что изображение рендерится автоматически, без ручного вмешательства или настройки параметров. Это сохраняет визуальное качество защищенного изображения. Третья особенность — усиление P3-маски, чтобы она была достаточно надежной, чтобы противостоять даже до сих пор неизвестным моделям распознавания лиц. Это достигается путем интеграции так называемого "фокусного обучения" в процесс создания маски. Благодаря этому модель готова к тому, что может столкнуться с большим разнообразием методов сканирования и сумеет под них подстроиться. Другими словами, используется техника машинного обучения, которая объединяет прогнозы нескольких моделей для повышения точности алгоритма.

Разработчики говорят, что лицами все не ограничится. Они также хотят применять свою модель на других изображениях, чтобы защитить их от генеративных моделей искусственного интеллекта и помешать им собирать данные для своего обучения.