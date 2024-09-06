Не витримали: сторінку Cybertruck на Reddit закрили через постійні глузування з пікапа Tesla

Форум Reddit відомий тим, що збирає на своїх сторінках читачів і авторів з усього світу. Кожен з них може створити власний тред або модерувати так званий субредіт, що є фактично розділом, присвяченим певній темі. Власний субредіт має, наприклад, Cybertruck, де підписники обговорюють пікап і все, що з ним пов'язано. Останнім часом справи там йшли не дуже добре, і врешті його власник просто здався.

Що сталося

У вівторок субредіт r/Cybertruck, який називають одним із найбільших онлайн-хабів для власників та поціновувачів громіздкого пікапа Tesla, раптово став закритим, або "обмеженим", за термінологією самого ресурсу.

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Хоча офіційно причина невідома, користувачі упевнені, що це пов'язано зі зростаючою хвилею постійних глузувань і знущань з пікапа, оскільки ще в листопаді минулого року модератори заявляли, що зроблять розділ приватним через "тролів і токсичних людей".

Річ у тім, що Cybertruck став об'єктом численних мемів та жартів, які створюють буквально з будь-якої нагоди: люди висміюють його форму, його високу ціну, постійні поломки, невиконані обіцянки Маска про ті чи інші функції, останні новини та багато іншого.

Тепер субредіт став закритим, тож якщо ви хочете приєднатися, вам потрібно надіслати запит, який модератор розділу розгляне й прийме рішення про схвалення або відмову.

Іронічно, що рішення закрити розділ також викликало численні насмішки. На сусідньому форумі r/CyberStuck (тут використовується гра слів, де "Cyber" залишається недоторканим, а "truck" заміняється на "stuck", що перекладається як "застрягати") люди зібралися, щоб жартувати з цього приводу й поглузувати з модератора, якому (або яким) набридло терпіти все це у своєму субредіті.

Я чув, що тепер вам потрібен доказ права власності. Достатньо сфотографувати, як ваш Cybertruck буксирують на платформі назад до сервісного центру,

– написав один користувач, натякаючи на звичку пікапа ламатися.

Перед тим, як закрити свої двері, субредіт Cybertruck мав близько 72 000 підписників – немало, але це навіть не половина тієї аудиторії, яку зібрала його пародія CyberStuck. Зараз там 154 000 підписників, і це число продовжує зростати.

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