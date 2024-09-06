Что случилось

Во вторник субредит r/Cybertruck, который называют одним из крупнейших онлайн-хабов для владельцев и ценителей громоздкого пикапа Tesla, внезапно стал закрытым, или "ограниченным", по терминологии самого ресурса.

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Хотя официально причина неизвестна, пользователи уверены, что это связано с растущей волной постоянных насмешек и издевательств над пикапом, поскольку еще в ноябре прошлого года модераторы заявляли, что сделают раздел приватным из-за "троллей и токсичных людей".

Дело в том, что Cybertruck стал объектом многочисленных мемов и шуток, которые создают буквально по любому случаю: люди высмеивают его форму, его высокую цену, постоянные поломки, невыполненные обещания Маска о тех или иных функциях, последние новости и многое другое.

Теперь субредит стал закрытым, поэтому если вы хотите присоединиться, вам нужно отправить запрос, который модератор раздела рассмотрит и примет решение об одобрении или отказе.

Иронично, что решение закрыть раздел также вызвало многочисленные насмешки. На соседнем форуме r/CyberStuck (здесь используется игра слов, где "Cyber" остается нетронутым, а "truck" заменяется на "stuck", что переводится как "застревать") люди собрались, чтобы шутить по этому поводу и посмеяться над модератором, которому (или которым) надоело терпеть все это в своем субредите.

Я слышал, что теперь вам нужно доказательство права собственности. Достаточно сфотографировать, как ваш Cybertruck буксируют на платформе обратно в сервисный центр,

– написал один пользователь, намекая на привычку пикапа ломаться.

Перед тем, как закрыть свои двери, субредит Cybertruck имел около 72 000 подписчиков – немало, но это даже не половина той аудитории, которую собрала его пародия CyberStuck. Сейчас там 154 000 подписчиков, и это число продолжает расти.

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