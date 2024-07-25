Продається брутальний Lamborghini з унікальними модифікаціями, що колись належав султану Брунею

Нечасто на продаж виставляється один із автомобілів султана Брунею, яких у нього дуже й дуже багато. Але сьогодні саме такий день. Кастомний Lamborghini LM002 1986 року випуску, також відомий як Rambo Lambo, виставляється на аукціон уперше. Раніше його продавали у приватному порядку.

Сама модель LM002 не є унікальною, адже випускалась тривалий час із 1986 року по 1993 рік. Ексклюзивності йому надають різноманітні модифікації, які буди додані до цього автомобіля на прохання султана. Правду кажучи, результат навіть трохи схожий на сучасні Tesla Cybertruck.

Дивіться також Зазирніть усередину справжньої вантажівки для переслідування штормів

Що відомо про цю машину

Кожен другий LM002 свого часу використовував 5,2-літровий V12 від Countach і був загорнутий у дуже коробчатий кузов пікапа. Прагнучи бути унікальним, Султан Хассанал Болкіа найняв автобудівника Сальваторе Діаманте, щоб той перетворив його LM002 на закритий фургон з піднятим дахом.

Ось порівняння оригінального Lamborghini LM002 та модифікованої моделі / Фото Lamborghini/SBX Cars

Всього було побудовано три таких машини, але де знаходяться інші дві, невідомо. Про них на сайті аукціону "Supercar Blondie, SBX Cars" нічого не сказано, адже продавцем зараз виступає не сам султан Хассанал Болкіа. Після деякого часу користування, він продав автівку колишньому генеральному директору Volkswagen і BMW Бернду Пішетсрідеру. Пізніше її придбала шведська жінка, яка використовувала машину, щоб возити своїх дітей до школи. Відтоді вона перебуває у Швеції.

Але повернімося до модифікацій, які були внесені в цей автомобіль, адже не тільки зовнішній вигляд цього LM002 зазнав значних змін:

Інтер'єр був докорінно перероблений, але здебільшого у задній частині.

Другий ряд отримав велику центральну консоль з телевізором, відеомагнітофоном і DVD-плеєром, який був доданий пізніше, щоб трохи модернізувати його.

Вантажний відсік, де колись було ліжко, тепер обладнаний U-подібною лавкою і динаміками, які зараз виглядають не дуже добре.

Спереду не так вже й багато змін — можливо, кілька додаткових дерев'яних елементів оздоблення, але загалом майже те ж саме, що і у звичайного LM002.

Модифікований Lamborghini LM002 / Фото SBX Cars

Оскільки це майже 40-річний автомобіль, він не зовсім ідеальний, але все одно досить непоганий. У характеристиках на SBX Cars згадуються деякі тріщини на шкіряних сидіннях і потертості та бульбашки на фарбі Argento Metallizzato – машина була перефарбована.

Вона все ще їздить на оригінальних шинах шириною 345 міліметрів, що не дуже добре. Але новий комплект буде включений в продаж.

Модифікований Lamborghini LM002 / Фото SBX Cars

Під капотом вантажівки все ще стоїть оригінальний 5,2-літровий V12, який видає 444 кінських сили і 368 фунт-фут крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач, яка передає потужність на всі чотири колеса.

Цієї потужності достатньо, щоб розігнати цю масивну вантажівку з місця до 100 кілометрів на годину за 7,7 секунди і розвинути максимальну швидкість 210 кілометрів на годину. Він також може похвалитися лише 10 000 кілометрів пробігу.



Під капотом Lamborghini LM002 / Фото SBX Cars