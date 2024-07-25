Сама модель LM002 не является уникальной, ведь выпускалась длительное время с 1986 года по 1993 год. Эксклюзивности ему придают различные модификации, которые были добавлены к этому автомобилю по просьбе султана. По правде говоря, результат даже немного похож на современные Tesla Cybertruck.

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Что известно об этой машине

Каждый второй LM002 в свое время использовал 5,2-литровый V12 от Countach и был завернут в очень коробчатый кузов пикапа. Стремясь быть уникальным, Султан Хассанал Болкиа нанял автостроителя Сальваторе Диаманте, чтобы тот превратил его LM002 в закрытый фургон с поднятой крышей.

Вот сравнение оригинального Lamborghini LM002 и модифицированной модели / Фото Lamborghini/SBX Cars

Всего было построено три таких машины, но где находятся остальные две, неизвестно. О них на сайте аукциона "Supercar Blondie, SBX Cars" ничего не сказано, ведь продавцом сейчас выступает не сам султан Хассанал Болкиа. После некоторого времени пользования, он продал машину бывшему генеральному директору Volkswagen и BMW Бернду Пишетсридеру. Позже ее приобрела шведская женщина, которая использовала машину, чтобы возить своих детей в школу. С тех пор она находится в Швеции.

Но вернемся к модификациям, которые были внесены в этот автомобиль, ведь не только внешний вид этого LM002 претерпел значительные изменения:

Интерьер был в корне переработан, но по большей части в задней части.

Второй ряд получил большую центральную консоль с телевизором, видеомагнитофоном и DVD-плеером, который был добавлен позже, чтобы немного модернизировать его.

Грузовой отсек, где когда-то была кровать, теперь оборудован U-образной скамейкой и динамиками, которые сейчас выглядят не очень хорошо.

Спереди не так уж и много изменений — возможно, несколько дополнительных деревянных элементов отделки, но в целом почти то же самое, что и у обычного LM002.

Модифицированный Lamborghini LM002 / Фото SBX Cars

Поскольку это почти 40-летний автомобиль, он не совсем идеальный, но все равно довольно неплохой. В характеристиках на SBX Cars упоминаются некоторые трещины на кожаных сиденьях и потертости и пузыри на краске Argento Metallizzato – машина была перекрашена.

Она все еще ездит на оригинальных шинах шириной 345 миллиметров, что не очень хорошо. Но новый комплект будет включен в продажу.

Модифицированный Lamborghini LM002 / Фото SBX Cars

Под капотом грузовика все еще стоит оригинальный 5,2-литровый V12, который выдает 444 лошадиных силы и 368 фунт-фут крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая передает мощность на все четыре колеса.

Этой мощности достаточно, чтобы разогнать этот массивный грузовик с места до 100 километров в час за 7,7 секунды и развить максимальную скорость 210 километров в час. Он также может похвастаться всего 10 000 километров пробега.



Под капотом Lamborghini LM002 / Фото SBX Cars

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.