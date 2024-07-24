В погоне за штормом

Автор YouTube-канала и по совместительству преследователь штормов Рид Тиммер рассказывает о своих специальных автомобилях-перехватчиках, и Dominator 3 – лучший из них. Он похож на причудливый бронированный танк или подводную лодку, которую почему-то вытащили на поверхность. Однако именно это дает ему возможность противостоять стихии.

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Тиммер преследует штормы уже десятки лет, а последние 14 лет своей жизни он потратил на создание все более специализированных автомобилей, которые доставляют его прямо к торнадо.

Кастомная машина, как говорит автор ролика, создана практически с нуля собственными силами. Предположительно, он взял только основную базу, а на нее "налепил" новые детали, в частности укрепленный корпус. Первые версии имели стальной корпус, а третья покрыта "полиэтиленом на основе кевлара". Тиммер продемонстрировал прочность защиты, ударив по нему бейсбольной битой.

Машина покрыта специальной защитой, но это не металлическая броня
Машина покрыта специальной защитой, но это не металлическая броня / Скриншот 24 Канала

Фары и окна защищает толстый слой прозрачного поликарбонатного пластика. Автор показывает, что окна в машине двойные для лучшей устойчивости против обломков, которые летают повсюду на огромной скорости, когда вы приближаетесь к торнадо. Он также применяет молоток, чтобы показать, насколько прочным является лобовое стекло.

Для лучшей устойчивости, чтобы шторм не перевернул автомобиль, Dominator может подниматься и опускаться, чтобы упираться корпусом в землю и не шататься в стороны. Его толстые двери поднимают вверх, а не открываются в сторону. В движение их приводит сложная система клапанов и рычагов, расположенная на крыше.

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Дополнительные функции

Экипаж машины может запускать в воздух специальные ракеты, начиненные датчиками. Они предназначены для сбора различных данных об ураганах и торнадо. Ракеты размещаются на крыше, а запускаются внутри салона.

Dominator 3 во время шторма
Dominator 3 во время шторма / Скриншот 24 канала

Сама ракета состоит из двух частей, что похоже на те, что запускаются в космос. Первая ступень имеет пусковой механизм, который поднимает ракету, а второй – это блок с датчиками, который отсоединяется впоследствии, и парашютом, что открывается внутри торнадо, чтобы быть подхваченным ветром и в дальнейшем собирать данные.

Другие модели и будущие разработки

У Тиммера также был Dominator 4, но он сломался раньше, когда у него заклинило двигатель. После того как был отснят ролик, третья версия машины попала в аварию, наехав на оленя. Охотник за штормами говорит, что из радиатора потекла вода, и машина не смогла продолжать выполнять свою задачу, пока ее не отремонтировали.

Хотя Dominator 3 снова на дороге, эта авария показала возможности для совершенствования конструкции грузовика. С тех пор он объявил о разработке нового грузовика, Dominator 5, который будет построен в 2025 году.

Смотрите полный ролик о Dominator 3: видео на английском