В погоне за штормом

Автор YouTube-канала и по совместительству преследователь штормов Рид Тиммер рассказывает о своих специальных автомобилях-перехватчиках, и Dominator 3 – лучший из них. Он похож на причудливый бронированный танк или подводную лодку, которую почему-то вытащили на поверхность. Однако именно это дает ему возможность противостоять стихии.

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Тиммер преследует штормы уже десятки лет, а последние 14 лет своей жизни он потратил на создание все более специализированных автомобилей, которые доставляют его прямо к торнадо.

Кастомная машина, как говорит автор ролика, создана практически с нуля собственными силами. Предположительно, он взял только основную базу, а на нее "налепил" новые детали, в частности укрепленный корпус. Первые версии имели стальной корпус, а третья покрыта "полиэтиленом на основе кевлара". Тиммер продемонстрировал прочность защиты, ударив по нему бейсбольной битой.



Машина покрыта специальной защитой, но это не металлическая броня / Скриншот 24 Канала

Фары и окна защищает толстый слой прозрачного поликарбонатного пластика. Автор показывает, что окна в машине двойные для лучшей устойчивости против обломков, которые летают повсюду на огромной скорости, когда вы приближаетесь к торнадо. Он также применяет молоток, чтобы показать, насколько прочным является лобовое стекло.

Для лучшей устойчивости, чтобы шторм не перевернул автомобиль, Dominator может подниматься и опускаться, чтобы упираться корпусом в землю и не шататься в стороны. Его толстые двери поднимают вверх, а не открываются в сторону. В движение их приводит сложная система клапанов и рычагов, расположенная на крыше.

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Дополнительные функции

Экипаж машины может запускать в воздух специальные ракеты, начиненные датчиками. Они предназначены для сбора различных данных об ураганах и торнадо. Ракеты размещаются на крыше, а запускаются внутри салона.



Dominator 3 во время шторма / Скриншот 24 канала

Сама ракета состоит из двух частей, что похоже на те, что запускаются в космос. Первая ступень имеет пусковой механизм, который поднимает ракету, а второй – это блок с датчиками, который отсоединяется впоследствии, и парашютом, что открывается внутри торнадо, чтобы быть подхваченным ветром и в дальнейшем собирать данные.

Габаритная техника требует места. Например, большой кроссовер требует пространство для парковки в городе. А вот компактный SUZUKI S-CROSS 2024 года можно припарковать где угодно – его длина всего 4,3 метра. В маневрировании помогут датчики парковки спереди и сзади и видеокамеры, обеспечивающие обзор на 360 градусов вокруг машины.

Другие модели и будущие разработки

У Тиммера также был Dominator 4, но он сломался раньше, когда у него заклинило двигатель. После того как был отснят ролик, третья версия машины попала в аварию, наехав на оленя. Охотник за штормами говорит, что из радиатора потекла вода, и машина не смогла продолжать выполнять свою задачу, пока ее не отремонтировали.

Хотя Dominator 3 снова на дороге, эта авария показала возможности для совершенствования конструкции грузовика. С тех пор он объявил о разработке нового грузовика, Dominator 5, который будет построен в 2025 году.

Смотрите полный ролик о Dominator 3: видео на английском