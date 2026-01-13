Археологи в Пакистані виявили 2000-літні монети: що вони "розказали"

Поблизу Таксили в Пакистані археологи знайшли монети Кушанської династії віком близько 2000 років та фрагменти лазуриту значно давнішого походження. Відкриття свідчить про важливу роль регіону в торгівлі, політиці та релігійному житті в перші століття нашої ери.

Археологічні розкопки на пагорбі Бхір біля Таксили, неподалік пакистанського Равалпінді, принесли вагомі результати. Дослідники виявили бронзові монети Кушанської династії, а також фрагменти лазуриту – напівдорогоцінного каменю, який цінувався в давнину. Монети датують II століттям нашої ери, а кам'яні уламки належать до значно ранішого періоду – приблизно VI століття до нашої ери. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Wion.

Що розповіли монети про вірування та роль Таксили?

Монети пов'язують з правлінням царя Васудеви, якого вважають одним з останніх великих правителів Кушанської імперії. Імперія досягла розквіту між I та III століттями нашої ери, що підтверджує належність знахідок саме до цього історичного періоду. Науковий аналіз і нумізматичні дослідження дозволили точно ідентифікувати зображення на монетах.

Як пише The Economic Times, на одному боці монети зображено імператора Васудеву, а на іншому – жіноче божество. За словами дослідників, така іконографія є доказом релігійного різноманіття, характерного для Кушанської доби. Історичні джерела свідчать, що кушанські правителі підтримували кілька релігій одночасно. У попередніх знахідках кушанських монет траплялися образи з індійських, іранських, грецьких та буддійських традицій, що вказує на широкий світогляд і толерантність імперії.

Фрагменти лазуриту, знайдені разом з монетами, мають окреме значення. Їхня присутність у Таксилі підтверджує, що регіон був частиною далеких торговельних маршрутів, які з'єднували Центральну та Південну Азію. Таксила мала зв'язок зі столицею імперії Маур'їв Паталіпутрою, сучасною Патною в індійському штаті Біхар, через давній Королівський шлях. Це забезпечувало активний обмін товарами, ідеями та культурними впливами.

Водночас дослідники зазначають, що монети, характерні саме для Таксили, не знаходили на території Біхару. Це підкреслює особливий статус міста в регіональній економіці. Археологічні дані також показують, що за правління таких володарів, як Канішка Великий, Таксила перетворилася на важливий адміністративний центр.

У період Кушанської імперії місто відігравало ключову роль у розвитку буддизму, торгівлі та гандхарського мистецтва, яке поєднувало грецькі, перські, римські та індійські традиції. Сукупність нових знахідок підтверджує політичну й економічну вагу Таксили та демонструє релігійний плюралізм, характерний для цієї частини Азії у перші століття нашої ери.