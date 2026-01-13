Археологи в Пакистане обнаружили 2000-летние монеты: что они "рассказали"

Вблизи Таксилы в Пакистане археологи нашли монеты Кушанской династии возрастом около 2000 лет и фрагменты лазурита значительно более древнего происхождения. Открытие свидетельствует о важной роли региона в торговле, политике и религиозной жизни в первые века нашей эры.

Археологические раскопки на холме Бхир возле Таксилы, неподалеку пакистанского Равалпинди, принесли весомые результаты. Исследователи обнаружили бронзовые монеты Кушанской династии, а также фрагменты лазурита – полудрагоценного камня, который ценился в древности. Монеты датируют II веком нашей эры, а каменные обломки относятся к значительно более раннему периоду – примерно VI век до нашей эры. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wion.

Смотрите также В Британии обнаружили уникальный клад – древнюю боевую трубу в форме дикого животного

Что рассказали монеты о верованиях и роли Таксилы?

Монеты связывают с правлением царя Васудевы, который считается одним из последних великих правителей Кушанской империи. Империя достигла расцвета между I и III веками нашей эры, что подтверждает принадлежность находок именно к этому историческому периоду. Научный анализ и нумизматические исследования позволили точно идентифицировать изображения на монетах.

Как пишет The Economic Times, на одной стороне монеты изображен император Васудева, а на другой – женское божество. По словам исследователей, такая иконография является доказательством религиозного многообразия, характерного для Кушанской эпохи. Исторические источники свидетельствуют, что кушанские правители поддерживали несколько религий одновременно. В предыдущих находках кушанских монет встречались образы из индийских, иранских, греческих и буддийских традиций, что указывает на широкое мировоззрение и толерантность империи.

Фрагменты лазурита, найденные вместе с монетами, имеют отдельное значение. Их присутствие в Таксиле подтверждает, что регион был частью дальних торговых маршрутов, которые соединяли Центральную и Южную Азию. Таксила имела связь со столицей империи Маурьев Паталипутрой, современной Патной в индийском штате Бихар, через древний Королевский путь. Это обеспечивало активный обмен товарами, идеями и культурными влияниями.

В то же время исследователи отмечают, что монеты, характерные именно для Таксилы, не находили на территории Бихара. Это подчеркивает особый статус города в региональной экономике. Археологические данные также показывают, что при правлении таких властителей, как Канишка Великий, Таксила превратилась в важный административный центр.

В период Кушанской империи город играл ключевую роль в развитии буддизма, торговли и гандхарского искусства, которое сочетало греческие, персидские, римские и индийские традиции. Совокупность новых находок подтверждает политический и экономический вес Таксилы и демонстрирует религиозный плюрализм, характерный для этой части Азии в первые века нашей эры.