Однако боевая труба оказалась не единственной ценной находкой, сообщает 24 Канал. Вместе с музыкальным инструментом исследователи обнаружили целый склад ценных металлических предметов, как сообщает Live Science.

Какие секреты скрывает найденный клад кельтов?

Во время подготовки площадки под строительство жилья исследователи из компании Pre-Construct Archaeology извлекли из земли уникальный набор артефактов.

Главной находкой стал карникс – бронзовый духовой инструмент характерной вертикальной формы, завершающийся раструбом в виде головы животного, например, кабана.

Фото Pre-Construct Archaeology

В составе клада также обнаружили военный штандарт с головой вепря, пять декоративных накладок для центров щитов и другие изделия из металла.



Боевой штандарт кельтских воинов / Фото Pre-Construct Archaeology

Представители организации Historic England отмечают, что подобные находки случаются крайне редко: в Британии известно лишь о трех таких сурмах, а этот экземпляр является одним из самых целостных во всей Европе.

Что такое карникс и для чего он?

Кельтские племена активно использовали карниксы как часть военного снаряжения наряду с кольчугами, копьями и щитами. Звук этой трубы был настолько впечатляющим, что римляне часто забирали такие инструменты как военные трофеи.

Специалисты Национального музея Шотландии уже создали копию карникса, а музыкант Джон Кенни продемонстрировал его мощное звучание.

Как звучит кельтский карникс – смотрите видео:

Находка датируется первым веком нашей эры, что совпадает со временем масштабного восстания королевы иценов Боудикки против римского господства в 60 году.

Чтобы сохранить хрупкие предметы, их изъяли одним блоком почвы для дальнейшего изучения с помощью рентгена и компьютерной томографии в лабораторных условиях. Детали этого открытия будут освещены позже.