У monobank стався збій: неможливо авторизуватися у застосунку

У monobank зафіксували технічний збій. Користувачі скаржаться на неможливість авторизації у застосунку.

Наразі офіційні представники банку не коментували ситуацію, тож причина проблеми залишається невідомою, передає 24 Канал.

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Що відомо про збій в monobank

Увечері 2 квітня клієнти monobank зіткнулися з проблемами в роботі мобільного застосунку – авторизація стала неможливою.

Користувачі масово скаржаться на збій, однак офіційних коментарів від банку поки немає. Наразі невідомо, що стало причиною неполадок та коли сервіс відновить повноцінну роботу.

Збій у monobank / Скриншот

Нагадаємо, що 23 березня 2025 року Укрзалізниця стала жертвою масштабної кібератаки, яка вивела з ладу її онлайн-системи, зокрема сервіси купівлі квитків та оформлення вантажних перевезень. Попри це, залізничне сполучення залишалося стабільним, а поїзди курсували без затримок, проте придбати квитки можна було виключно в касах вокзалів.

Станом на 31 березня 2025 року Укрзалізниця повністю відновила роботу своїх онлайн-сервісів після хакерської атаки. Наразі стабільно функціонують системи продажу та повернення квитків, знову доступне планування поїздок із пересадками, а також працює онлайн-табло з актуальним розкладом руху поїздів.