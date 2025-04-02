Сейчас официальные представители банка не комментировали ситуацию, поэтому причина проблемы остается неизвестной, передает 24 Канал.
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В monobank зафиксировали технический сбой. Пользователи жалуются на невозможность авторизации в приложении.
Сейчас официальные представители банка не комментировали ситуацию, поэтому причина проблемы остается неизвестной, передает 24 Канал.
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