Монтаж сонячних панелей своїми руками чи професійна бригада: ризики, гарантії та юридичні нюанси

Прагнення до енергонезалежності змушує замислюватися про власну сонячну електростанцію. У 2026 році законодавство стало лояльнішим, а технології – доступнішими, проте питання безпеки та надійності залишаються відкритими. Вибір між власними силами та фаховою бригадою визначає не лише вартість проєкту, а й термін його безаварійної експлуатації протягом десятиліть.

Викликати майстра чи монтувати самостійно – що краще для сонячних панелей?

Встановлення сонячної електростанції (СЕС) – це довгострокова інвестиція, розрахована на 20 – 30 років стабільної роботи. Проте шлях до власної генерації починається з дилеми: виконати монтаж самостійно чи довіритися сертифікованим фахівцям. Хоча теоретично законодавство не вимагає спеціальної ліцензії для встановлення панелей на приватній ділянці, практична сторона питання містить чимало підводних каменів, пише 24 Канал.

Головним аргументом проти дилетантського підходу є фізична небезпека. Сонячна станція – це складна електроустановка, де напруга постійного струму може сягати від 500 до 1 000 вольт. Такі рівні є смертельно небезпечними, а робота з ними вимагає кваліфікації не нижче третьої групи допуску.

Ба більше, фотомодулі не мають вимикача: вони починають генерувати енергію, щойно на них потрапляє світло, тому комутація часто відбувається під напругою в обмеженому просторі під дахом.

Юридичні аспекти

Юридичне поле у 2026 році зазнало суттєвих змін завдяки Постанові Кабінету Міністрів України №77 від 28 січня 2026 року. Тепер монтаж панелей на дахах та фасадах більше не вважається будівельною роботою, що потребує спеціальних дозволів від Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Для власників приватних будинків це означає повну свободу дій, проте для юридичних осіб та ОСББ залишається обов'язковим Звіт про технічне обстеження. Цей документ, складений сертифікованим експертом, має підтвердити, що конструкція будівлі витримає додаткову вагу обладнання, а також вітрові та снігові навантаження, пише сайт "Правильне Електроживлення".

Гарантія

Важливо розрізняти гарантію на обладнання та гарантію на монтаж. Сонячні панелі та інвертори зазвичай мають заводський захист терміном від 5 до 25 років, проте він діє лише за умови коректного встановлення. Якщо виробник виявить, що поломка сталася через помилки монтажу – наприклад, через мікротріщини в кристалах внаслідок перетягування кріплень або неправильне підключення – у безкоштовному ремонті буде відмовлено.

Професійні компанії надають власну гарантію на виконані роботи, яка зазвичай становить від 1 до 5 років, що дозволяє усунути дрібні недоліки, які проявляються в перші сезони експлуатації.

Які можуть бути помилки

Технічні помилки при самостійному монтажі часто призводять до фінансових втрат. Неправильний кут нахилу (оптимально 30 – 40 градусів для України) або затінення від сусідніх дерев та димарів може знизити ефективність системи на 10 – 20 відсотків.

Також критичним є вибір комплектуючих: використання звичайного побутового кабелю замість спеціального фотоелектричного з подвійною ізоляцією, стійкою до ультрафіолету, є прямою дорогою до короткого замикання та пожежі.

Порахуйте вигоду

Економічна доцільність професійного монтажу підтверджується цифрами. Станом на 2026 рік мережева станція потужністю 15 кіловат "під ключ" коштує близько 5 100 доларів. Монтажні роботи складають приблизно 15 – 18 відсотків від цієї суми. Заощадивши ці кошти, власник бере на себе всі ризики – від протікання даху в місцях кріплення до виходу з ладу дорогого інвертора.

Водночас термін окупності якісно встановленої системи складає від 3,5 до 5 років, як порахувала компанія Solar Technology, що забезпечує десятиліття чистого прибутку після окупності.

То як же краще?

У підсумку, сертифікований монтаж – це не лише встановлення обладнання, а й юридичний захист, страхова відповідальність та впевненість у тому, що станція працюватиме стабільно протягом усього заявленого терміну.