Motorola випустила смартфон, який заряджається швидше, ніж ви встигаєте випити каву

Компанія Motorola представила новий смартфон середнього класу Edge 70 Pro, зробивши ставку на продуктивність, якісний дисплей і автономність. Новинка отримала сучасний процесор, захист від води й пилу та потужну батарею з дуже швидкою зарядкою.

Motorola Edge 70 Pro офіційно презентували в Індії, пише Gizmochina. Модель отримала акцент на продуктивності, витривалості і дисплеї, який за характеристиками наближається до флагманів.

Що пропонує новий смартфон Motorola?

В основі пристрою лежить процесор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, який працює в парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X обсягом до 12 ГБ і накопичувачем UFS 4.1 на 256 ГБ. Для стабільної роботи під навантаженням передбачена система охолодження з великою випарною камерою площею 4600 мм².

Смартфон оснащений 6,8-дюймовим pOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K. Екран підтримує частоту оновлення 144 Гц, пікову яскравість до 5200 ніт і технологію HDR10+. Також заявлені 10-бітна передача кольору та сертифікація Pantone, яка підтверджує точність відображення.

Motorola Edge 70 Pro / Фото Motorola

Камери – ще один важливий акцент. Основний модуль отримав сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією, а також 50-мегапіксельний ультраширококутний об'єктив із підтримкою макрозйомки. Фронтальна камера теж на 50 Мп і вміє записувати відео у 4K. Для обробки фото передбачені інструменти на базі штучного інтелекту.

До речі, серед додаткових можливостей в смартфоні передбачені:

стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos;

модулі 5G;

Wi-Fi 6E;

Bluetooth 5.4;

NFC.

Окремо варто відзначити автономність: акумулятор ємністю 6500 мА-год підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. При цьому смартфон має підвищений захист від води та пилу за стандартами IP68 і IP69, що рідко зустрічається в цьому класі, як раніше писало видання GSMArena.

Працює новинка на Android 16. Виробник обіцяє три роки оновлень операційної системи та п'ять років патчів безпеки.

Ціна Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro буде доступний у кількох кольорах, натхненних палітрою Pantone: білому Lily White, зеленому Tea та відтінку Titan. Базова версія з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища коштує 415 доларів, а конфігурація з 12 ГБ ОЗП – 450 доларів. Продажі стартують 29 квітня.