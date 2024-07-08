Чи можна заряджати телефон всю ніч і чим це може загрожувати

Одним із найбільш вразливих елементів смартфона є акумулятор. Звичка лишати пристрої протягом усієї ночі на зарядці може вплинути на тривалість його служби та мати інші негативні наслідки. Але не все так страшно, а в деяких випадках не страшно взагалі.

Як тривале заряджання впливає на ваш смартфон

Позиції щодо цього питання вкрай сильно різняться, якщо ви шукатимете відповідь в інтернеті. Хтось вважає, що довга зарядка негативно впливає на ваш акумулятор, інші вам скажуть, що нічого страшного у цьому нема. Як це часто буває – правда десь посередині. Далі розповідає Техно 24.

Цікаво Чому ваш смартфон так швидко розряджається і як це виправити?

Якщо врахувати особливості сучасних акумуляторів смартфонів, то все ж краще не залишати смартфон заряджатися на всю ніч. Дослідження показують, що літій іонні батареї краще не садити нижче 30% та не заряджати вище 80%.

Тож ставити пристрій заряджатися, коли у вас 50 відсотків заряду і знімати при 80 відсотках – краще в довготривалій перспективі, ніж постійно доводити до ста відсотків, а потім розряджати до мінімуму.

Висока температура – ворог акумулятора

Головним недоліком нічних зарядок смартфона є перегрівання: літій-іонні або літій-полімерні батареї при перегріванні можуть зіткнутися із явищем теплового викиду – займанням чи навіть вибухом. Але сучасні акумулятори обладнані спеціальними контролерами, які переривають процес зарядки автоматично, що дозволяє уникати перегрівання батарей.

Перегрів суттєво впливає на ефективність та тривалість роботи акумулятора прискорюючи зменшення ємності. Тому, якщо ваш смартфон часто перегрівається, вам доведеться заряджати його все частіше, що призведе до швидшого виходу батареї з ладу.

Сучасні батареї смартфонів

Якщо ваш смартфон був випущений після 2020 року, то, швидше за все, вам не потрібно хвилюватися про нічну зарядку. Виробники почали встановлювати спеціальний захист від перезаряджання саме з цього часу.

Вранці ви можете помітити, що смартфон заряджений і не гарячий, на відміну від зарядного пристрою. Це стає можливим завдяки контролеру, який припиняє заряджання телефону після досягнення 100% (або 80%, якщо ви встановили таке обмеження).

На додаток, багато сучасних смартфонів оснащені розумними алгоритмами заряджання. Якщо ви залишаєте телефон заряджатися на ніч, він адаптується і заряджає батарею повільніше, але з розрахунком часу коли ви прокидаєтеся і знімаєте його із зарядки.

То чи варто заряджати смартфон вночі

Загалом так. Але проблема в тому, що більшість людей залишають смартфон на зарядці дуже близько до себе – під подушкою, на ліжку, на столику поряд тощо. Імовірність пошкоджень чи непередбачуваних ситуацій хоч і мала, однак вона все ж є. Відомо багато випадків, коли телефон вибухав уночі під подушкою через перегрівання, що призводило до травм.

Причиною може також стати пошкоджений кабель, випадкові збої, стрибки напруги чи той же перегрів.

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