Можно ли заряжать телефон всю ночь и чем это может грозить

Одним из самых уязвимых элементов смартфона является аккумулятор. Привычка оставлять устройства в течение всей ночи на зарядке может повлиять на продолжительность его службы и иметь другие негативные последствия. Но не все так страшно, а в некоторых случаях не страшно вообще.

Как длительная зарядка влияет на ваш смартфон

Позиции по этому вопросу крайне сильно различаются, если вы будете искать ответ в интернете. Кто-то считает, что долгая зарядка негативно влияет на ваш аккумулятор, другие вам скажут, что ничего страшного в этом нет. Как это часто бывает – правда где-то посередине. Далее рассказывает Техно 24.

Интересно Почему ваш смартфон так быстро разряжается и как это исправить?

Если учесть особенности современных аккумуляторов смартфонов, то все же лучше не оставлять смартфон заряжаться на всю ночь. Исследования показывают, что литий ионные батареи лучше не сажать ниже 30% и не заряжать выше 80%.

Поэтому ставить устройство заряжаться, когда у вас 50 процентов заряда и снимать при 80 процентах – лучше в долгосрочной перспективе, чем постоянно доводить до ста процентов, а затем разряжать до минимума.

Высокая температура – враг аккумулятора

Главным недостатком ночных зарядок смартфона является перегрев: литий-ионные или литий-полимерные батареи при перегреве могут столкнуться с явлением теплового выброса – воспламенением или даже взрывом. Но современные аккумуляторы оборудованы специальными контроллерами, которые прерывают процесс зарядки автоматически, что позволяет избегать перегрева батарей.

Перегрев существенно влияет на эффективность и продолжительность работы аккумулятора ускоряя уменьшение емкости. Поэтому, если ваш смартфон часто перегревается, вам придется заряжать его все чаще, что приведет к более быстрому выходу батареи из строя.

Современные батареи смартфонов

Если ваш смартфон был выпущен после 2020 года, то, скорее всего, вам не нужно волноваться о ночной зарядке. Производители начали устанавливать специальную защиту от перезарядки именно с этого времени.

Утром вы можете заметить, что смартфон заряжен и не горячий, в отличие от зарядного устройства. Это становится возможным благодаря контроллеру, который прекращает зарядку телефона после достижения 100% (или 80%, если вы установили такое ограничение).

В дополнение, многие современные смартфоны оснащены умными алгоритмами зарядки. Если вы оставляете телефон заряжаться на ночь, он адаптируется и заряжает батарею медленнее, но с расчетом времени когда вы просыпаетесь и снимаете его с зарядки.

Так стоит ли заряжать смартфон ночью

В общем да. Но проблема в том, что большинство людей оставляют смартфон на зарядке очень близко к себе – под подушкой, на кровати, на столике рядом и тому подобное. Вероятность повреждений или непредвиденных ситуаций хоть и мала, однако она все же есть. Известно много случаев, когда телефон взрывался ночью под подушкой из-за перегрева, что приводило к травмам.

Причиной может также стать поврежденный кабель, случайные сбои, скачки напряжения или тот же перегрев.

Смотрите также Как правильно заряжать павербанк: советы для долговечности и производительности

Как правильно заряжать смартфон?

Вот несколько рекомендаций, которые положительно повлияют на продолжительность жизни батареи.