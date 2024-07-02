Разряженный телефон в современном мире может казаться пробитой лодкой посреди глубокого озера. Но что именно заставляет наши смартфоны так быстро разряжаться? 24 Канал расскажет о самых распространенных источниках проблем и пути их решения.

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Что больше всего разряжает ваш смартфон

На самом деле виновников может быть много, но в целом они делятся на две категории: энергоемкие привычки и настройки, истощающие ресурсы. Рассмотрим самые распространенные причины быстрой разрядки аккумулятора.

Активность приложений. Некоторые программы по своей сути являются просто пожирателями заряда аккумулятора. Приложения для социальных сетей постоянно обновляются, тогда как сервисы и игры, основанные на определении местонахождения, могут потребовать колоссальных ресурсов.



Даже безобидные, на первый взгляд, программы могут разряжать ваш аккумулятор, если они работают в фоновом режиме без контроля.



Некоторые программы по своей сути являются просто пожирателями заряда аккумулятора. Приложения для социальных сетей постоянно обновляются, тогда как сервисы и игры, основанные на определении местонахождения, могут потребовать колоссальных ресурсов. Даже безобидные, на первый взгляд, программы могут разряжать ваш аккумулятор, если они работают в фоновом режиме без контроля. Настройки дисплея . Дисплей вашего телефона является одним из основных источников разряда аккумулятора. Если вы перейдете в раздел настроек "Батарея", то сможете просмотреть перечень крупнейших потребителей энергии среди приложений и аппаратных элементов смартфона и именно экран будет почти всегда на первом месте.



Высокие настройки яркости и такие функции, как автоповорот, могут значительно сократить время работы.



. Дисплей вашего телефона является одним из основных источников разряда аккумулятора. Если вы перейдете в раздел настроек "Батарея", то сможете просмотреть перечень крупнейших потребителей энергии среди приложений и аппаратных элементов смартфона и именно экран будет почти всегда на первом месте. Высокие настройки яркости и такие функции, как автоповорот, могут значительно сократить время работы. Функции подключения. Постоянно включенные Wi-Fi, Bluetooth и GPS могут незаметно разряжать батарею. Эти функции полезны, но их следует выключать, когда они не используются ими.



Постоянно включенные Wi-Fi, Bluetooth и GPS могут незаметно разряжать батарею. Эти функции полезны, но их следует выключать, когда они не используются ими. Устаревшее программное обеспечение. Более старые версии приложений могут быть не оптимизированы для эффективного использования аккумулятора. Обновление операционной системы телефона и отдельных приложений может значительно увеличить время работы аккумулятора.



Более старые версии приложений могут быть не оптимизированы для эффективного использования аккумулятора. Обновление операционной системы телефона и отдельных приложений может значительно увеличить время работы аккумулятора. Неисправный аккумулятор. Аккумуляторы не вечны. Если вашему телефону уже несколько лет, и вы попробовали все остальные решения, виновником может быть изношенный аккумулятор.

Как продлить срок службы аккумулятора вашего смартфона

К счастью, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы продлить время работы аккумулятора вашего телефона. Вот несколько ключевых стратегий.

Определите виновников. Большинство смартфонов имеют встроенный раздел отслеживания работы аккумулятора. Он содержит важные показатели, такие как здоровье батареи, срок ее работы, уровень заряда и перечень программ и компонентов, которые больше всего истощают заряд батареи. которое показывает, какие программы потребляют больше всего энергии.

Если ваш смартфон относительно новый, но вы заметили резкое сокращение срока работы от аккумулятора, именно в этом меню вы найдете виновника. Обратите внимание на эти приложения, измените их настройки или ограничьте фоновую активность.

Уменьшите яркость дисплея. Уменьшение яркости экрана – простой, но эффективный способ сэкономить заряд аккумулятора. Кроме того, стоит включить функцию автоматической регулировки яркости, чтобы подстраивать экран под окружающее освещение.



Уменьшение яркости экрана – простой, но эффективный способ сэкономить заряд аккумулятора. Кроме того, стоит включить функцию автоматической регулировки яркости, чтобы подстраивать экран под окружающее освещение. Отключите службы определения местоположения. Многим приложениям не нужен постоянный доступ к данным о местоположении. Откажите в разрешениях на определение местоположения приложениям, которые не нуждаются в этом. Кроме того, рекомендуем вручную отключить эти службы в меню быстрого доступа, когда вы не пользуется ими.



Многим приложениям не нужен постоянный доступ к данным о местоположении. Откажите в разрешениях на определение местоположения приложениям, которые не нуждаются в этом. Кроме того, рекомендуем вручную отключить эти службы в меню быстрого доступа, когда вы не пользуется ими. Активируйте режим энергосбережения. Если ситуация критическая и нужно как можно дольше сохранить заряд устройства любой ценой, можно активировать режим энергосбережения, который снижает производительность для экономии заряда аккумулятора. Хотя это может несколько замедлить работу телефона, это может значительно продлить срок его службы на одном заряде аккумулятора.



Кроме того, некоторые смартфоны имеют режимы максимальной экономии заряда: они выключают большинство функций, оставляя только возможность совершать и принимать звонки, а также отправлять сообщения. В таком режиме ваш телефон может прожить дополнительный день, даже, если заряд аккумулятора ниже половины.



Если ситуация критическая и нужно как можно дольше сохранить заряд устройства любой ценой, можно активировать режим энергосбережения, который снижает производительность для экономии заряда аккумулятора. Хотя это может несколько замедлить работу телефона, это может значительно продлить срок его службы на одном заряде аккумулятора. Кроме того, некоторые смартфоны имеют режимы максимальной экономии заряда: они выключают большинство функций, оставляя только возможность совершать и принимать звонки, а также отправлять сообщения. В таком режиме ваш телефон может прожить дополнительный день, даже, если заряд аккумулятора ниже половины. Обновите программное обеспечение. Как мы уже упоминали выше, обновление операционной системы телефона гарантирует, что вы получите систему лучше оптимизированную к вашему аккумулятору. Также следует не забывать об обновлении обычных приложений, ведь новые версии программ тоже могут иметь важные исправления, которые повлияют на время работы от аккумулятора.



Как мы уже упоминали выше, обновление операционной системы телефона гарантирует, что вы получите систему лучше оптимизированную к вашему аккумулятору. Также следует не забывать об обновлении обычных приложений, ведь новые версии программ тоже могут иметь важные исправления, которые повлияют на время работы от аккумулятора. Купите павербанк для смартфона. Портативное зарядное устройство может стать спасителем, когда вы находитесь в дороге, или во время активного рабочего дня без доступа к розетке. Лучше выбрать павербанк с большей емкостью и дополнительными функциями, такими, как поддержка технологий быстрой зарядки, если вам это нужно.

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Следуя этим советам, вы сможете контролировать время автономной работы вашего смартфона и избежать ужасного сценария разряженного телефона в момент, когда он вам больше всего нужен. Помните, что лишь незначительное внимание к этому вопросу может помочь вам оставаться на связи в течение дня.