Мстислав Банік, який раніше керував розробкою "Дії" в Мінцифрі, отримав посаду Chief Product Officer у Міністерстві оборони. Він уже виступив на IT Arena 2025 у новому статусі та працює над цифровими проєктами оборонного відомства.

Колишній керівник "Дії" Мстислав Банік приєднався до Міноборони як Chief Product Officer. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інформацію у програмі конференції IT Arena 2025.

Які завдання стоятимуть перед Баніком у Міноборони?

Тепер він відповідає за розвиток цифрових продуктів Міноборони. Разом із Оксаною Ферчук, яка в липні стала заступницею міністра з цифрової трансформації, команда продовжує працювати над додатком "Резерв+". Мета проєкту – перетворити його на повноцінний онлайн-центр комплектування, а також розвивати "Армія+" та інші цифрові сервіси.

Як повідомляє Dev.ua, кар’єра Баніка тісно пов’язана з цифровізацією державних послуг. З 2019 року він очолював напрям електронних сервісів у Мінцифрі, де запустив застосунок і портал "Дія". Саме під його керівництвом "Дія" стала масовим продуктом для мільйонів українців.

У 2024 році Банік приєднався до ЗСУ та служив командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі роти CODE 9.2 92-ї бригади. Тепер його досвід у війську та цифровій сфері поєднується у новій ролі в Міноборони.

Уряд України спростив процедуру постановки громадян на військовий облік. Тепер задля цього не потрібно буде відвідувати ТЦК. У Міноборони кажуть, що громадяни віком 25 – 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

Тоді як юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+.