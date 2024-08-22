Над китайським містом Ченду з'явилося 7 сонць через рідкісне явище: приголомшливі кадри

У Китаї зафіксували рідкісне явище. Там над одним із міст з'явилось одразу 7 сонць.

У небі над китайським містом Ченду з'явилося унікальне оптичне явище. Внаслідок цього там можна було побачити нібито одразу 7 сонць.

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У мережі показали відео

Така оптична ілюзія виникла через заломлення та відбиття світла від багатошарового скла. Водночас це явище тривало не більше ніж хвилину.

На відео можна побачити, що деякі із тих "сонць" є більш тьмяними, ніж інші. Це пов'язано із характером утворення цього явище.

Над Китаєм бачили 7 сонць: дивіться відео

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