5 налаштувань камери смартфона, які варто змінити відразу після покупки

Виробники смартфонів часто встановлюють усереднені параметри камери, орієнтуючись на найпростіші сценарії використання. Це створює розрив між реальним потенціалом сучасного заліза та якістю знімків "з коробки". Якщо ви плануєте знімати багато – слід змінити кілька важливих налаштувань.

Хоча багато хто вважає професійний режим занадто складним, існують базові функції, активація яких значно підвищує якість повсякденних фотографій без зайвих зусиль. 24 Канал з власного досвіду розповідає про те, що варто змінити на смартфоні в першу чергу.

Як витягнути максимум із камери вашого смартфона?

1. Налаштуйте антимерехтіння

Однією з найпоширеніших проблем при зйомці в приміщенні є поява чорних смуг або мерехтіння на екрані. Це явище, відоме як "бендінг", виникає через конфлікт між швидкістю затвора камери та частотою мерехтіння штучного освітлення (зазвичай 50 Гц або 60 Гц).

Замість того щоб щоразу вручну коригувати експозицію, у налаштуваннях варто знайти параметр Anti-banding (антимерехтіння). Найкращим рішенням буде встановити значення "Авто", оскільки це дозволяє сенсору самостійно аналізувати світло в кімнаті та миттєво підлаштовуватися під нього, рятуючи кадри від дефектів.

2. Налаштуйте попередження про брудну лінзу

Ще одна неочевидна, але вкрай корисна функція – попередження про забруднення лінзи. Смартфони постійно перебувають у кишенях, тому об'єктиви неминуче вкриваються відбитками пальців, що призводить до появи відблисків, розмитості або туманності на знімках.

Активація відповідного сповіщення дозволить застосунку камери аналізувати стан скла і виводити підказку про необхідність протирання лінзи ще до того, як ви зробите невдалий кадр.

3. Увімкніть об'єднання пікселів

Цікавим нюансом сучасних пристроїв є робота з високою роздільною здатністю, наприклад, 108 Мп або 200 Мп. Виробники часто рекламують ці цифри, але постійна зйомка в такому режимі не завжди є оптимальною.

Більшість сучасних сенсорів використовують технологію Pixel Binning (об'єднання пікселів), де сусідні пікселі групуються в один "суперпіксель". Це дозволяє поглинати більше світла та розширювати динамічний діапазон, що критично для складного освітлення.

4. Вимкніть примусову максимальну роздільну здатність

Примусове використання максимальної роздільної здатності відключає цей процес, що часто призводить до появи шумів, збільшення затримки затвора та створення величезних файлів, які швидко заповнюють пам'ять.

Для звичайних фото краще залишити якість на рівні "Стандарт", перемикаючись на максимум лише для деталізованих пейзажів.

5. Не забудьте про сітку

Для покращення композиції варто використовувати інструмент вирівнювання (рівень) та сітку. Кривий горизонт або неправильно розміщений об'єкт видають аматорський підхід, а виправлення цих помилок під час редагування призводить до втрати цінних пікселів через обрізку.

Сітка допомагає дотримуватися "правила третин", навчаючи розміщувати головні об'єкти вздовж ліній, а не суворо по центру. Це робить знімки більш живими та професійними без додаткової обробки. Такі прості налаштування є своєрідною "допомогою" для користувача, дозволяючи отримувати якісні результати щодня.