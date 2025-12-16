Як прискорити домашній Wi-Fi за допомогою однієї зміни в налаштуваннях роутера

Повільний Wi-Fi часто дратує, особливо коли робочі відеодзвінки перериваються через те, що хтось в мережі увімкнув гру на консолі або переглядає фільм у 4K. Навіть наявність швидкісного тарифу не завжди рятує ситуацію, якщо до мережі під'єднано багато ґаджетів. Проте існує маловідома опція в маршрутизаторі, активація якої здатна миттєво стабілізувати з'єднання.

Ви часто могли помічати, що при збільшенні кількості підключених пристроїв до мережі Wi-Fi, якість зв'язку падає. Стандартні методи, такі як перезавантаження роутера, зміна його розташування або оновлення прошивки, часто дають лише тимчасовий ефект. Основна причина криється в тому, як саме маршрутизатор розподіляє ресурси. З рекомендаціями 24 Каналу ви зможете зробити зв'язок стабільнішим, навіть, якщо користувачів у мережі багато.

Чому стабільність мережі падає, коли багато користувачів?

За замовчуванням роутери обробляють запити за принципом "хто перший, того й черга". Це означає, що завантаження великого оновлення для гри на консолі може отримати вищий пріоритет, ніж важлива онлайн-нарада, просто тому, що ігрова приставка почала використовувати канал раніше або агресивніше.

Як зробити Wi-Fi стабільним?

Рішенням є технологія Quality of Service (QoS) – недооцінена функція, яка дозволяє керувати розподілом пропускної здатності. Вона дає змогу надати пріоритет конкретним типам трафіку або окремим пристроям.

Наприклад, можна налаштувати мережу так, щоб робочий ноутбук завжди отримував максимальну швидкість, а фонові завантаження або розважальний контент на телевізорі споживали лише залишковий ресурс, пояснює FS.

Як зміниться робота мережі після активації QoS?

Без увімкненого QoS роутер ставиться до всіх завдань однаково. Через це відеодзвінки в Zoom або Google Meet можуть "лагати", якщо в цей час хтось інший завантажує файли.

Після правильного налаштування пріоритетів ситуація кардинально змінюється: важливі застосунки працюють плавно навіть при перевантаженій мережі. Це створює відчуття, ніби ви придбали більш потужний роутер, хоча насправді просто оптимізували роботу наявного.

Як все правильно налаштувати?

Процес активації QoS може відрізнятися залежно від моделі роутера. На сайті ASUS можна знайти детальну інструкцію для їхніх роутерів, однак загальний алгоритм схожий.

Увійдіть в налаштування: Відкрийте браузер і введіть IP-адресу роутера (зазвичай це 192.168.0.1 або 192.168.1.1). Авторизуйтесь за допомогою логіна та пароля, які вказані на наліпці корпусу пристрою. Знайдіть функцію QoS: Шукайте вкладку з назвою QoS, Quality of Service, "Пріоритезація трафіку" або "Контроль пропускної здатності". Вона часто знаходиться в розділі розширених налаштувань мережі. Налаштуйте QoS: Спершу увімкніть функцію, а далі необхідно вказати загальну швидкість вашого інтернет-каналу та вибрати пристрої або програми, яким слід надавати пріоритет. Найточніший спосіб – додати MAC-адресу потрібного пристрою (наприклад, робочого ноутбука) у список з високим пріоритетом. Також можна налаштувати пріоритет за типом трафіку (ігри, відео, вебсерфінг) або портами.

Якщо у вас роутер TP-Link, то виробник підготував детальну інструкцію для пристроїв, які не підтримують функції HomeCare.

Варто зазначити, що не всі бюджетні роутери підтримують ручне налаштування QoS, а деякі мають лише автоматичний режим. Однак, якщо ця опція доступна, вона стає найефективнішим безплатним інструментом для покращення домашнього Wi-Fi.