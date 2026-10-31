NASA шукає компанії, які зможуть врятувати телескоп Hubble від знищення

NASA знову шукає комерційних партнерів, які зможуть підняти орбіту космічного телескопа Hubble та продовжити його роботу. Без втручання апарат може зійти з орбіти й згоріти в атмосфері Землі у 2033–2034 роках.

Космічний телескоп Hubble працює на орбіті вже 36 років. Його запустили у 1990 році, і за цей час він зробив тисячі наукових спостережень, які змінили уявлення астрономів про Всесвіт. Про це пише ARStechnica.

Чому телескоп Hubble може згоріти в атмосфері Землі

Однак телескоп поступово втрачає висоту через атмосферний опір. Оскільки Hubble не має власної рухової установки для коригування орбіти, він не може самостійно компенсувати це зниження.

Востаннє NASA піднімало орбіту телескопа у 2002 році під час місії космічного шатла Columbia. Тоді Hubble перебував на висоті приблизно 583 км над Землею. Зараз він обертається на висоті близько 470 км.

За прогнозами NASA, без втручання телескоп може увійти в атмосферу та згоріти у 2033 або 2034 році. Точний термін залежить, зокрема, від сонячної активності, яка впливає на щільність верхніх шарів атмосфери та гальмування супутників.

У новому запиті на інформацію (Request for Information, RFI), оприлюдненому 29 жовтня 2026 року, NASA попросило приватні компанії запропонувати способи порятунку обсерваторії. Відповіді прийматимуть до 30 листопада.

Агентство розглядає три основні можливості: підняття телескопа на вищу орбіту, його технічне обслуговування або контрольоване зведення з орбіти. Для продовження експлуатації NASA хоче підняти Hubble щонайменше на висоту 600 км.

У документі зазначено, що місія не повинна пошкодити телескоп і має відбутися до 2032 року. Підрядник повинен буде забезпечити ракету-носій, сервісний космічний апарат і управління місією.

Чому попередня спроба врятувати Hubble не вдалася

NASA вже шукало способи продовжити життя телескопа у 2022 році. Тоді американський підприємець і комерційний астронавт Джаред Айзекман запропонував профінансувати значну частину сервісної місії. План передбачав використання корабля SpaceX Crew Dragon та участь астронавтів, які мали підняти орбіту Hubble щонайменше на 50 км.

Інженери також розглядали можливість приєднання до телескопа спеціального модуля з новими гіроскопами, щоб компенсувати проблеми його системи наведення.

Паралельно NASA запросило пропозиції від інших компаній. Агентство отримало вісім відповідей, серед яких був спільний проєкт Astroscale та Momentus із використанням роботизованих технологій обслуговування супутників. Однак у 2024 році NASA вирішило не продовжувати роботу над цими планами. Тодішній керівник астрофізичного підрозділу агентства Марк Клемпін назвав пропозиції Айзекмана та SpaceX попередніми концепціями, які ще не були готові до реалізації.

Тепер ситуація може змінитися. Айзекман очолює NASA, а технології роботизованого обслуговування супутників стали значно розвиненішими. Зокрема, Northrop Grumman запустила новий супутник для роботизованого обслуговування космічних апаратів у партнерстві з DARPA. Astroscale та Starfish Space також працюють над відповідними демонстраційними місіями.

Чи вдасться продовжити роботу телескопа ще на 25 років

Одним із прикладів для NASA стала спроба врятувати космічний телескоп Swift. Минулого року агентство уклало контракт на 30 мільйонів доларів зі стартапом Katalyst Space Technologies. Компанія мала лише дев'ять місяців, щоб розробити апарат, який зможе наблизитися до Swift, захопити його та підняти на вищу орбіту.

Компанія встигла створити й запустити рятувальний супутник, який наблизився до Swift приблизно на 10 км. Проте через проблеми з енергетичною системою та системою керування орієнтацією наземна команда вирішила не продовжувати зближення.

Цей досвід показав, що роботизовані рятувальні місії можуть бути значно дешевшими за багатомільярдні проєкти. Водночас Hubble є набагато ціннішим науковим активом, тому NASA не хоче обмежувати потенційних підрядників бюджетом у 30 мільйонів доларів і дев'ятьма місяцями на підготовку.

За оцінкою агентства, підняття Hubble на висоту 600 км може продовжити його перебування на орбіті щонайменше на 25 років. Водночас наразі NASA не має затвердженого фінансування для закупівлі такої місії. Новий запит лише допоможе оцінити можливості приватного сектору, потенційну вартість і терміни реалізації.

Зберегти Hubble важливо ще й тому, що нові космічні телескопи не можуть повністю його замінити. James Webb і майбутній Nancy Grace Roman Space Telescope зосереджені переважно на інфрачервоному діапазоні, тоді як Hubble спеціалізується на видимому та ультрафіолетовому світлі.

Повноцінного наступника для спостережень у цих діапазонах NASA очікує не раніше 2040-х років, коли планується запуск обсерваторії Habitable Worlds Observatory.