NASA ищет компании, которые смогут спасти телескоп "Хаббл" от уничтожения

Космический телескоп "Хаббл" работает на орбите уже 36 лет. Его запустили в 1990 году, и за это время он провел тысячи научных наблюдений, которые изменили представления астрономов о Вселенной. Об этом пишет ARStechnica.

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Почему телескоп "Хаббл" может сгореть в атмосфере Земли

Однако телескоп постепенно теряет высоту из-за атмосферного сопротивления. Поскольку у "Хаббла" нет собственной двигательной установки для корректировки орбиты, он не может самостоятельно компенсировать это снижение.

Последний раз NASA поднимало орбиту телескопа в 2002 году во время миссии космического челнока "Колумбия". Тогда "Хаббл" находился на высоте примерно 583 км над Землей. Сейчас он вращается на высоте около 470 км.

По прогнозам NASA, без вмешательства телескоп может войти в атмосферу и сгореть в 2033 или 2034 году. Точный срок зависит, в частности, от солнечной активности, которая влияет на плотность верхних слоев атмосферы и торможение спутников.

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В новом запросе на информацию (Request for Information, RFI), обнародованном 29 октября 2026 года, NASA попросило частные компании предложить способы спасения обсерватории. Ответы будут приниматься до 30 ноября.

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Агентство рассматривает три основных варианта: подъем телескопа на более высокую орбиту, его техническое обслуживание или контролируемое снятие с орбиты. Для продолжения эксплуатации NASA хочет поднять "Хаббл" как минимум на высоту 600 км.

В документе указано, что миссия не должна повредить телескоп и должна состояться до 2032 года. Подрядчик должен будет обеспечить ракету-носитель, сервисный космический аппарат и управление миссией.

Почему предыдущая попытка спасти "Хаббл" не удалась

NASA уже искало способы продлить жизнь телескопа в 2022 году. Тогда американский предприниматель и коммерческий астронавт Джаред Айзекман предложил профинансировать значительную часть сервисной миссии. План предусматривал использование корабля SpaceX Crew Dragon и участие астронавтов, которые должны были поднять орбиту "Хаббла" как минимум на 50 км.

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Инженеры также рассматривали возможность присоединения к телескопу специального модуля с новыми гироскопами, чтобы компенсировать проблемы его системы наведения.

Параллельно NASA запросило предложения у других компаний. Агентство получило восемь ответов, среди которых был совместный проект Astroscale и Momentus с использованием роботизированных технологий обслуживания спутников. Однако в 2024 году NASA решило не продолжать работу над этими планами. Тогдашний руководитель астрофизического подразделения агентства Марк Клемпин назвал предложения Айзекмана и SpaceX предварительными концепциями, которые еще не были готовы к реализации.

Теперь ситуация может измениться. Айзекман возглавляет NASA, а технологии роботизированного обслуживания спутников значительно продвинулись в развитии. В частности, Northrop Grumman запустила новый спутник для роботизированного обслуживания космических аппаратов в партнерстве с DARPA. Astroscale и Starfish Space также работают над соответствующими демонстрационными миссиями.

Удастся ли продлить работу телескопа еще на 25 лет

Одним из примеров для NASA стала попытка спасти космический телескоп Swift. В прошлом году агентство заключило контракт на 30 миллионов долларов со стартапом Katalyst Space Technologies. У компании было всего девять месяцев, чтобы разработать аппарат, способный приблизиться к Swift, захватить его и поднять на более высокую орбиту.

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Компания успела создать и запустить спасательный спутник, который приблизился к Swift примерно на 10 км. Однако из-за проблем с энергетической системой и системой управления ориентацией наземная команда решила не продолжать сближение.

Этот опыт показал, что роботизированные спасательные миссии могут быть значительно дешевле многомиллиардных проектов. В то же время "Хаббл" представляет собой гораздо более ценный научный актив, поэтому NASA не хочет ограничивать потенциальных подрядчиков бюджетом в 30 миллионов долларов и девятью месяцами на подготовку.

По оценке агентства, подъем "Хаббла" на высоту 600 км может продлить его пребывание на орбите как минимум на 25 лет. В то же время на данный момент у NASA нет утвержденного финансирования для реализации такой миссии. Новый запрос лишь поможет оценить возможности частного сектора, потенциальную стоимость и сроки реализации.

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Сохранить "Хаббл" важно еще и потому, что новые космические телескопы не могут полностью его заменить. "Джеймс Уэбб" и будущий космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман ориентированы преимущественно на инфракрасный диапазон, тогда как "Хаббл" специализируется на видимом и ультрафиолетовом свете.

Полноценного преемника для наблюдений в этих диапазонах NASA ожидает не раньше 2040-х годов, когда планируется запуск обсерватории Habitable Worlds Observatory.