Асоціація Ноосфера вже дев'ятий рік поспіль організовує у Дніпрі локальний етап найбільшого міжнародного космічного хакатону – NASA Space Apps Challenge. Цього року захід відбудеться 4-5 жовтня 2025 року у змішаному онлайн та офлайн форматах.

NASA Space Apps Challenge – це глобальна ініціатива під егідою NASA, яка щорічно об'єднує десятки тисяч ентузіастів космосу та технологій по всьому світу. Протягом 48 годин команди працюють над розв'язанням практичних завдань, запропонованих космічною агенцією, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Людство побачить найдовше затемнення за 12 тисяч років: коли це відбудеться

Хто може взяти участь?

Хакатон відкритий для всіх: студентів, аналітиків, дослідників, програмістів, дизайнерів, письменників, інженерів, розробників, біологів і навіть музикантів та митців. Головне – бажання створювати інноваційні проєкти. Участь у заході безкоштовна.

Як долучитися?

Для участі необхідно зареєструватися на офіційному сайті, обравши локацію "Dnipro". Учасники можуть створити власну команду, приєднатися до існуючої або знайти однодумців у спеціальному Telegram-чаті. В дні хакатону команди обирають одне із запропонованих завдань, розробляють рішення та презентують його місцевому журі.

Організатором заходу в Дніпрі традиційно виступає ГО "Асоціація Ноосфера", заснована бізнесменом та меценатом Максом Поляковим. За 8 років існування локації дніпровські команди неодноразово досягали успіху на світовому рівні:

2017: Команда Spacer увійшла до ТОП 10 у номінації People's Choice.

2020: Команда FireWay здобула перемогу в номінації Best Use of Technology.

2022 та 2024: Команди NEXT SPACE LAB та Craft Lab увійшли до списку найкращих у світі (Global Finalists Honorable Mentions).

Останні два роки хакатон у Дніпрі став рекордним, зібравши понад 500 учасників з України та інших країн, які створили понад 100 проєктів.