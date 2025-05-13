NASA перетворило "крики" вмираючої зорі на музичну композицію

Американське космічне агентство NASA випустило три музичні композиції, створені на основі даних, зібраних кількома космічними телескопами. Нові соніфікації створені з інформації, отриманої від рентгенівської обсерваторії Чандра, космічного телескопа Джеймса Вебба та обсерваторії Imaging X-Ray Polarimetry Explorer.

Процес створення соніфікації полягає у призначенні музичних нот різним даним, що дозволяє перетворювати результати космічних спостережень на звуки, розповідає 24 Канал. Підсумок цієї роботи буквально дає змогу "почути" космос.

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Три нові аудіокомпозиції були створені на основі даних, отриманих під час спостереження за трьома космічними об'єктами, кожен з яких представляє різні етапи розвитку чорних дір.

Народження нової чорної діри: WR 124

Перша композиція відзначає можливе народження нової чорної діри. Масивна зірка WR 124 швидко втрачає свої зовнішні шари, внаслідок чого навколо неї утворюється яскрава туманність з газу та пилу. Об'єкт WR 124 належить до класу зірок Вольфа-Рає і розташований на відстані 28 тисяч світлових років від Землі у сузір'ї Стріли.

Це яскрава масивна зірка, життєвий цикл якої добігає кінця, і, ймовірно, завершиться вибухом наднової, після чого на її місці має утворитися чорна діра.

Бінарна система SS 433: музика зі сплесків рентгенівського випромінювання

Друга фонограма створена на основі спостережень за об'єктом SS 433. Це подвійна система, в якій одна із зірок, подібна до Сонця, обертається навколо важчого компаньйона – нейтронної зорі або чорної діри.

Під час соніфікації коливання рентгенівського випромінювання були переведені у різні тони та звуки різних музичних інструментів. Звуки, що нагадують дзюрчання води, відображають яскраві зорі на фоні, тоді як щипкові ноти вказують на розташування системи серед масивної хмари міжзоряного пилу та газу.

Центавр А: мелодія галактики з надмасивною чорною дірою

Третя композиція створена на основі спостережень за лінзоподібною галактикою Центавр А, яка розташована у сузір'ї Центавра на відстані 12 мільйонів світлових років від Землі та має надмасивну чорну діру у своєму центрі.

У цій фонограмі рентгенівське випромінювання перетворено на звуки, схожі на шум вітру, а дані видимого випромінювання виражені струнними інструментами, що відтворюють структуру зірок і самої галактики у фінальній частині композиції.

Ці унікальні музичні доріжки дають змогу "почути" космос по-новому, перетворюючи віддалені процеси, що відбуваються у Всесвіті, на звуки, зрозумілі для людського сприйняття.