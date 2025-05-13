Полярні сяйва на Юпітері

Космічний телескоп NASA James Webb зробив детальні зображення полярних сяйв на найбільшій планеті Сонячної системи. Завдяки цим новим даним, вчені з Лестерського університету отримали змогу детальніше дослідити цей грандіозний атмосферний феномен. На знімках чітко видно світіння на північному полюсі газового гіганта. Воно в сотні разів яскравіше за все те, що ми можемо спостерігати на Землі під час магнітних збурень. Такі сяйва виникають, коли заряджені частинки прориваються з космосу крізь магнітне поле в атмосферу. Але якщо на нашій планеті такі ефекти спричиняються сонячним випромінюванням і викидами, то у випадку Юпітера все складніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NASA.

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Одне з найважливіших відкриттів команди полягає в тому, що джерелом сяйв можуть бути не лише частинки, що надходять із Сонця. Магнітне поле Юпітера також захоплює заряджені частинки з навколишнього простору. Зокрема, свою роль відіграє супутник Іо, чия вулканічна активність викидає речовину настільки далеко, що вона потрапляє прямо в атмосферу Юпітера. Це створює набагато складнішу авроральну систему, ніж та, що є на Землі.

Сучасна камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), встановлена на телескопі Вебба, дозволила зафіксувати швидкі зміни у структурі сяйв. На відміну від попередніх очікувань, що вони змінюються повільно, спостереження показали динамічні спалахи, які оновлюються буквально щосекунди.



Полярні сяйва на Юпітері / Фото NASA/JWST

Джонатан Ніколс, керівник дослідницької групи з Університету Лестера, описав перші враження від знімків як "різдвяний подарунок", який його просто приголомшив. За його словами, команда очікувала побачити поступові зміни, але натомість зіткнулася з візуальним "виверженням" сяйв у полярному регіоні.



Полярні сяйва на Юпітері / Фото NASA/JWST

Особливо цінним стало те, що спостереження проводилися одночасно за допомогою телескопів "Габбл" і "Вебб". Це дозволило напряму порівняти ультрафіолетові знімки з даними у ближньому інфрачервоному діапазоні. Результати чітко показали: Webb здатен уловлювати дрібні деталі та нюанси, які залишаються невидимими для "Габбла".

Ці знахідки підтверджують велику перевагу нового телескопа у вивченні атмосферних явищ на далеких планетах. Дослідники сподіваються, що подальший аналіз допоможе краще зрозуміти структуру магнітного поля Юпітера, а також процеси нагрівання та охолодження його атмосфери.

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