Полярные сияния на Юпитере

Космический телескоп NASA James Webb сделал детальные изображения полярных сияний на самой большой планете Солнечной системы. Благодаря этим новым данным, ученые из Лестерского университета получили возможность подробнее исследовать этот грандиозный атмосферный феномен. На снимках четко видно свечение на северном полюсе газового гиганта. Оно в сотни раз ярче всего того, что мы можем наблюдать на Земле во время магнитных возмущений. Такие сияния возникают, когда заряженные частицы прорываются из космоса сквозь магнитное поле в атмосферу. Но если на нашей планете такие эффекты вызываются солнечным излучением и выбросами, то в случае Юпитера все сложнее, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NASA.

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Одно из важнейших открытий команды заключается в том, что источником сияний могут быть не только частицы, поступающие из Солнца. Магнитное поле Юпитера также захватывает заряженные частицы из окружающего пространства. В частности, свою роль играет спутник Ио, чья вулканическая активность выбрасывает вещество настолько далеко, что оно попадает прямо в атмосферу Юпитера. Это создает гораздо более сложную авроральную систему, чем та, что есть на Земле.

Современная камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), установленная на телескопе Вебба, позволила зафиксировать быстрые изменения в структуре сияний. В отличие от предыдущих ожиданий, что они меняются медленно, наблюдения показали динамичные вспышки, которые обновляются буквально каждую секунду.



Полярные сияния на Юпитере / Фото NASA/JWST

Джонатан Николс, руководитель исследовательской группы из Университета Лестера, описал первые впечатления от снимков как "рождественский подарок", который его просто ошеломил. По его словам, команда ожидала увидеть постепенные изменения, но вместо этого столкнулась с визуальным "извержением" сияний в полярном регионе.



Полярные сияния на Юпитере / Фото NASA/JWST

Особенно ценным стало то, что наблюдения проводились одновременно с помощью телескопов "Хаббл" и "Вебб". Это позволило напрямую сравнить ультрафиолетовые снимки с данными в ближнем инфракрасном диапазоне. Результаты четко показали: Webb способен улавливать мелкие детали и нюансы, которые остаются невидимыми для "Хаббла".

Эти находки подтверждают большое преимущество нового телескопа в изучении атмосферных явлений на далеких планетах. Исследователи надеются, что дальнейший анализ поможет лучше понять структуру магнитного поля Юпитера, а также процессы нагрева и охлаждения его атмосферы.

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