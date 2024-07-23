Запущенный для исследования Юпитера, зонд Juno преодолел впечатляющее расстояние в 2,74 миллиарда километров от Земли. С момента своего прибытия зонд в корне изменил наши представления о Юпитере и его спутниках, Европе и Ио, присылая детальные изображения и данные.

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Последнее изображение демонстрирует хаотичные облака и циклонические штормы, которые доминируют в северном регионе газового гиганта.

Этот снимок обработал исследователь Гэри Исон, который использовал цифровые технологии для улучшения цвета и четкости. Изображение, сделано во время 61-го витка орбиты Juno вокруг Юпитера с высоты примерно 29 000 километров, открывает яркий взгляд на область, которую NASA описывает как "складчатый нитевидный регион".

Здесь типичные зональные струи, которые создают знаковые полосы Юпитера, распадаются, что приводит к образованию турбулентных облачных образований и динамической циклонической активности.



Циклонические штормы в северном регионе Юпитера / Фото NASA

Juno будет изучать Юпитер дольше

Миссия Juno, которая сначала должна была завершиться в 2021 году, была продлена до сентября 2025 года. Удлиненная миссия имеет целью углубить наше понимание происхождения и эволюции Юпитера. Ученые считают, что под своим густым облачным покровом Юпитер хранит тайны о фундаментальных процессах, которые сформировали нашу Солнечную систему.

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Поскольку зонд Juno продолжает присылать данные, она остается важным инструментом для разгадки этих тайн. С каждым новым снимком и открытием Juno углубляет наши знания о Юпитере.