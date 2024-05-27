Аномалия Фобоса

Фобос, как и другой спутник Марса Деймос, десятилетиями озадачивал ученых. Традиционные теории утверждали, что эти спутники или образовались из обломков в результате мощного столкновения с Марсом, или были захваченными астероидами из соседнего астероидного пояса.

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Еще одна гипотеза предполагает, что они могут быть фрагментами большего спутника, который когда-то вращался вокруг Марса.

Новый взгляд на Фобос

Однако новое исследование предлагает интригующую альтернативу. Свои утверждения исследователи основывают на изображениях и данных, собранных космическим аппаратом Mars Express – совместной миссией NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Итальянского космического агентства (ISA), длившейся с 2004 по 2022 год.

Детальный анализ этих изображений показал, что Фобос имеет уникальные характеристики отражения солнечного света и состава поверхности.

Эти свойства очень похожи на те, что наблюдаются у комет, на орбиты которых существенно влияет Юпитер.

Поверхность Фобоса особенно отличается своей пористой, песчаной текстурой, которая является нетипичной для захваченных астероидов, но распространенной для кометных тел.

Эти наблюдения натолкнули ученых на гипотезу, что Фобос может быть кометой, которая попала в ловушку гравитационного притяжения Марса эоны лет назад. Кроме того, они предполагают, что Деймос может иметь похожее происхождение и, возможно, откололся от той же кометы.



Спутник Марса Фобос / Фото NASA

Эту тайну планируют разгадать

Для дальнейшего исследования этих убедительных находок Япония возглавляет миссию Martian Moons eXploration (MMX) mission на конец этого десятилетия. Эта амбициозная миссия имеет целью изучить Фобос и Деймос с беспрецедентной детализацией.

Космический аппарат MMX сначала выйдет на орбиту вокруг Фобоса и проведет тщательные наблюдения.

После этого он отправится к Деймосу и Марсу.

Затем он попытается совершить посадку на Фобос для сбора образцов.

Ожидается, что эти образцы будут возвращены на Землю, предлагая ученым редкую возможность напрямую проанализировать химический состав спутников.

Миссия MMX обещает предоставить критически важную информацию о происхождении спутников Марса. Изучая собранные образцы, ученые надеются получить много информации об их химическом составе и физических свойствах. Самое главное, это может подтвердить, что Фобос и Деймос действительно являются остатками кометы.

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Гипотеза о том, что спутник Марса Фобос может быть кометой, добавляет захватывающего и неожиданного поворота к нашему постоянному исследованию космоса. Такие открытия не только изменят наше представление об этих небесных телах, но и будут иметь более широкие последствия для нашего понимания формирования планет и динамических процессов, которые управляют нашей Солнечной системой.